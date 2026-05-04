Culiacán.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con equipo de seguridad personal que se le proporcionó por recomendación.

García Harfuch encabezó este lunes una reunión del Gabinete de Seguridad con la gobernadora interina de la entidad, Yeraldine Bonilla Valverde, para refrendar el respaldo de las fuerzas federales a la entidad afectada por la violencia derivada de la fractura entre las facciones de "La Chapiza" y "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa.

En conferencia de prensa, en la Novena Zona Militar de Culiacán, el funcionario afirmó que Rocha Moya no solicitó seguridad sino que se le proporcionaron elementos por recomendación.

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"Algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud, sino se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad", indicó.

Señaló que no es un dispositivo de seguridad grande, sino pocos elementos, aunque no precisó el número de efectivos de la Guardia Nacional.

🗣️ "No fue una solicitud, se recomendó"



Omar García Harfuch detalla el operativo de seguridad que cuenta Rubén Rocha Moya. A pesar de no decir un número exacto por tema de confidencialidad, el secretario de Seguridad confirmó que son solo algunas escoltas encargadas de su… pic.twitter.com/E27UpzSnoh — El Universal (@El_Universal_Mx) May 4, 2026

Argumentó que normalmente los gobernadores y exgobernadores solicitan seguridad y en el caso de Rocha Moya lo amerita debido a la situación de inseguridad que vive la entidad.

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Asimismo, refrendó el apoyo del gobierno de México al estado de Sinaloa, en materia de seguridad.

Acompañado de los secretarios de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo; Marina Armada, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el mando ofreció su respaldo a la gobernadora interina de la entidad, Yeraldine Bonilla Valverde, quien asumió el cargo tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya, en medio de las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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