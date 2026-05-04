De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, entre los 10 sinaloenses acusados por Estados Unidos se encontró de todo: un empresario que tiene 10 compañías, el exsecretario de Finanzas de Sinaloa; dos pensionados, el gobernador con licencia que tiene tres pensiones y el senador que tiene una del Poder Judicial de Sinaloa; dos asalariados, el edil con licencia de Culiacán y el exsecretario de Seguridad.

De otros cuatro exfuncionarios no se encontró alguna de sus declaraciones patrimoniales.

El extitular de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, uno de los acusados por el gobierno estadounidense de presuntamente tener nexos con el narcotráfico, reportó en sus declaraciones patrimoniales la compra de contado de terrenos y automóviles de lujo.

Extitular de Administración y Finanzas de Sinaloa. Reportó ingresos por un total de 7 millones 820 mil 985 pesos en 2024. Destaca la compra de dos terrenos en octubre de 2022 por un millón 92 mil pesos y otro por un millón 837 mil 600 pesos. Registró la compra de contado de autos de lujo, como el BMW M Coupe Manual en 2021, otro BMW y un Lexus. Tiene al menos 10 empresas a su nombre. Foto: Archivo

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En su declaración patrimonial, el también empresario reportó en 2024 ingresos por un total de 7 millones 820 mil 985 pesos, la mayoría obtenidos por su actividad empresarial. Destaca la compra de diversos terrenos de contado, entre ellos, dos en octubre de 2022 —ya como secretario de Finanzas— por un millón 92 mil pesos y otro por un millón 837 mil 600 pesos.

También reportó en su declaración patrimonial la adquisición de contado de autos de lujo, como el BMW M Coupe Manual que consiguió en febrero de 2021 por 650 mil pesos; un mes después compró otro BMW por 327 mil 40 pesos. Un año después obtuvo un automóvil Lexus del año por casi 2 millones de pesos.

Díaz Vega tiene acreditadas al menos 10 empresas a su nombre, todas dadas de alta en Culiacán, Sinaloa. Entre ellas tiene varias sociedades no sólo con familiares, sino también con algunos de los empresarios de la familia Coppel.

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Las empresas son: Comercial Digax, Housesin Desarrollos, Dc Comercial, Tenedora Inmobiliaria I, Urbaland, Nueva Agrícola, Innova Construcciones Del Pacífico, Olympo Farms, Cash for Cars y Dr. Face.

El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acreditó en su declaración patrimonial ingresos anuales por 2.3 millones de pesos, ser dueño de un vehículo VW que ganó en una rifa, así como ser beneficiado por tres pensiones.

Gobernador con licencia. Reportó ingresos anuales por 2.3 millones de pesos, ser dueño de un vehículo VW que ganó en una rifa, así como ser beneficiado por tres pensiones: de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), de la cual fue rector, obtuvo 731 mil 647 pesos; del Seguro Social recibió 490 mil 626 pesos, y del ISSSTE, por concepto de viudez, percibió 316 mil 102 pesos. Foto: EFE

Una de esas pensiones se la otorga la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) —donde fue rector de 1993 a 1996— por la cantidad de 731 mil 647 pesos; por el IMSS recibió 490 mil 626 pesos, y por una pensión por viudez por parte del ISSSTE reportó 316 mil 102 pesos.

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En su última declaración patrimonial y de interés presentada en mayo del año pasado, Rocha Moya informó que por su cargo como gobernador de Sinaloa recibió un total de 798 mil 208 pesos.

Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa. Sin declaración. Foto: Archivo

En el apartado de vehículos, el gobernador con licencia reportó ser dueño de un automóvil Volkswagen modelo Gol que ganó en una rifa en junio de 2017. Un mes antes, el 15 de mayo, Rocha Moya compró a crédito un auto Mercedes Benz modelo GLC 2018 por un monto total de 850 mil pesos.

Por su parte, el actual senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, reportó recibir en 2024 un millón 624 mil 976 pesos por su jubilación como expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

Senador de la República por Morena. Declaró recibir en 2024 un millón 624 mil 976 pesos por su jubilación como expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. También reportó que en 2023 compró de contado un automóvil clásico GMC 1970 con valor de 100 mil pesos. Foto: Archivo

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En su declaración patrimonial también reportó que en 2023 compró de contado un automóvil clásico GMC 1970, con un valor de 100 mil pesos.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia, reportó en su declaración patrimonial ingresos por 677 mil 145 pesos por su salario como edil.

Presidente municipal de Culiacán con licencia. Reportó ingresos por 677 mil 145 pesos por su salario como edil. Además, informó ser dueño de una casa que compró en 2015 con un valor de 545 mil 247 pesos, así como ser propietario de tres cuentas bancarias, de las cuales no dio a conocer los montos. Foto: Archivo

En su declaración sólo dijo ser dueño de una casa que compró en 2015 con un valor de 545 mil 247 pesos, así como ser propietario de tres cuentas bancarias, de las cuales no dio a conocer los montos.

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Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, declaró ingresos salariales por un millón 506 mil 392 pesos, e indicó que en octubre de 2021 compró a crédito un Mercedes Benz con un valor de un millón 22 mil 283 pesos.

Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Declaró ingresos por su salario por un millón 506 mil 392 pesos; también indicó que en octubre de 2021 compró a crédito un Mercedes Benz con un valor de un millón 22 mil 283 pesos. Foto: Archivo

José Dionisio Hipólito, excomandante de la Policía Estatal Preventiva en Sinaloa, sólo reportó ingresos por 353 mil 433 pesos, y afirmó no ser dueño de ningún vehículo, no tener cuentas bancarias ni casas o terrenos.

Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa. Sin declaración. Foto: Archivo

Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, y Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa, no tienen declaraciones presentadas.

Vicefiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Sin declaración. Foto: Archivo

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El 29 de abril, el Departamento de Justicia de EU hizo pública una acusación formal contra Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos —activos y retirados— señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a los implicados de alinearse con Los Chapitos.

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cdm