En una mochila nueva, los más de 3 mil congresistas de Morena que se dieron cita este domingo en el WTC de la Ciudad de México recibieron tres libros publicados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se trata de los libros “Grandeza” y “¡Gracias!” publicados por el expresidente y “Diario de una Transición Histórica”, publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, recibieron los “100 postulados de un morenista”, el desplegado de actuaciones que deben llevar a cabo como representantes del partido.

Entregan souvenirs de Morena durante Congreso Extraordinario (03/05/2026). Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL

Lee también Una sombra llamada Rubén Rocha; crónica de un congreso morenista que lo relegó

Congresistas compartieron con EL UNIVERSAL el contenido de la mochila que les obsequiaron. Dentro, también venían una playera, una gorra con los logotipos del partido y una plantilla de stickers con la leyenda “Llegamos todas”.

En la reunión extraordinaria del Congreso Nacional de Morena se eligió a la nueva presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, tras la salida de Luisa María Alcalde, quien se sumará a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Entregan souvenirs de Morena durante Congreso Extraordinario (03/05/2026). Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL

¿Cuánto valen los libros de AMLO y Claudia Sheinbaum?

Los libros que regalaron a los congresistas se pueden encontrar en diversas librerías, en las cuales suele cambiar ligeramente el precio.

Grandeza: este libro se encuentra desde los 348 pesos en paginas como Amazon, el Sótano o Gandhi, aunque el audiolibro llega a costar hasta los 600 pesos.

Gracias: esta edición llega a costar 298 pesos en Amazon, 248 en el Sótano, 208 en Gandhi y hasta 322 en tiendas como Liverpool.

México en transformación: la formación del Estado nacional: la tesis del expresidente varia en precio, en grupos de Facebook donde lo ofertan, se vende desde los 60 pesos hasta los mil pesos en Mercado Libre.

Diario de una transición histórica: el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en 298 pesos en diversas librarías y tiendas comerciales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov