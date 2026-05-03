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En una mochila nueva, los más de 3 milque se dieron cita este domingo en el WTC de la Ciudad de México recibieron tres libros publicados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el de la presidenta .

Se trata de los libros “Grandeza” y “¡Gracias!” publicados por el expresidente y “Diario de una Transición Histórica”, publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, recibieron los “100 postulados de un morenista”, el desplegado de actuaciones que deben llevar a cabo como representantes del partido.

Entregan souvenirs de Morena durante Congreso Extraordinario (03/05/2026). Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL
Entregan souvenirs de Morena durante Congreso Extraordinario (03/05/2026). Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL

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Congresistas compartieron con el contenido de la mochila que les obsequiaron. Dentro, también venían una playera, una gorra con los logotipos del partido y una plantilla de stickers con la leyenda “Llegamos todas”.

En la reunión extraordinaria del Congreso Nacional de Morena se eligió a la nueva presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, tras la salida de Luisa María Alcalde, quien se sumará a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Entregan souvenirs de Morena durante Congreso Extraordinario (03/05/2026). Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL
Entregan souvenirs de Morena durante Congreso Extraordinario (03/05/2026). Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL

¿Cuánto valen los libros de AMLO y Claudia Sheinbaum?

Los libros que regalaron a los congresistas se pueden encontrar en diversas librerías, en las cuales suele cambiar ligeramente el precio.

  • Grandeza: este libro se encuentra desde los 348 pesos en paginas como Amazon, el Sótano o Gandhi, aunque el audiolibro llega a costar hasta los 600 pesos.
  • Gracias: esta edición llega a costar 298 pesos en Amazon, 248 en el Sótano, 208 en Gandhi y hasta 322 en tiendas como Liverpool.
  • México en transformación: la formación del Estado nacional: la tesis del expresidente varia en precio, en grupos de Facebook donde lo ofertan, se vende desde los 60 pesos hasta los mil pesos en Mercado Libre.
  • Diario de una transición histórica: el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en 298 pesos en diversas librarías y tiendas comerciales.

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