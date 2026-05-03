Pumas desaprovecha y deja con vida al América en los cuartos de final

Como era de esperarse, la primera batalla del Clásico Capitalino tuvo de todo… goles, tarjetas, lesionados, polémica y, sobre todo, mucha entrega de los dos equipos. No era para menos, el orgullo y el boleto a semifinales están en juego.

El América y los Pumas ofrecieron un partidazo y empataron (3-3) en los primeros 90 minutos de la serie de cuartos de final.

Ambos cumplieron con las expectativas y demostraron que son conscientes que tienen prohibido quedar eliminados.

Con gol de vestidor (4'), la escuadra universitaria pegó primero, gracias a que Juninho Vieira no desperdició un error en la salida de su rival y mandó a guardar el esférico al fondo de la red de Rodolfo Cota.

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La anotación del atacante brasileño provocó que el Coloso de Santa Úrsula explotara. Sí, la afición auriazul se hizo sentir desde el primer minuto, como si fuera local. En más de una ocasión, el “Goya” retumbó al unísono.

¡GOOOOL DE PUMAS! ¡GOOOL DE PUMAS! ⚽😼



Juninho aprovecha el error de Borja para abrir el marcador a los 4min#MasQueUnPartido pic.twitter.com/wqDmsv3T0Z — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

Sin embargo, la reacción de las Águilas no se hizo esperar y, casi de inmediato, Isaís Violante(12') igualó el marcador y devolvió la tranquilidad y la ilusión a la afición azulcrema, que se volvió a conectar y no dejó de alentar ni un instante.

El tanto del empate fue un bálsamo para el equipo de André Jardine. Aprovechó la motivación y, por varios minutos, fue mejor que los visitantes. Incluso, tuvo la oportunidad de irse al frente, pero no pudo concretar.

A diferencia los de Coapa, los del Pedregal supieron aprovechar la acción que generaron antes del descanso y recuperaron la ventaja. Uriel Antuna se hizo presente en el marcador (43'), después un estupendo contragolpe.

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Para la segunda mitad, los Pumas salieron convencidos de buscar el tercer gol que les permitiera tener una ventaja más holgada. Lo consiguieron.

¡AMÉRICA EMPATA EL PARTIDO! ¡GOOOOL DE VIOLANTE! ⚽🔥



Gran asistencia de Salas para Violante quien pone el 1-1 #MasQueUnPartido pic.twitter.com/D7vZc1thJE — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

Jordan Carrillo, con una gran jugada individual, probó desde fuera del área y marcó un golazo (51'). Rodolfo Cota se quedó parado, simplemente observando cómo el balón se incrustaba en su portería .

Todo parecía indicar que Efraín Juárez y sus dirigidos regresarían a casa con una ventaja más que importante. Ya tenían “conseguido” medio boleto a semifinales, pero todavía quedaba mucho tiempo en el reloj.

En la recta final del pasional duelo, la polémica se hizo presente. El árbitro central, Luis Enrique Santander, señaló dos penaltis a favor del local. El primero, tuvo que revisarlo en el VAR; el segundo, lo decretó sin dudarlo.

Henry Martín (77') y Alejandro Zendejas (84') no desperdiciaron sus disparos, desde los once pasos , y rescataron el empate para las Águilas en el momento más oportuno. La ilusión azulcrema está más que viva que nunca.

¡OTRO PENAL PARA EL AMÉRICA! ¡GOOOOL DE ZENDEJAS DESDE LOS ONCE PASOS! 🔥⚽



Terrible error de Pumas en el área. Zendejas anota desde el manchon penal #MasQueUnPartido pic.twitter.com/Oa7DDsN9w0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 4, 2026

Los Pumas permitieron que el América saliera con vida del Banorte, no pudieron noquearlo por completo y, a pesar de la ventaja por la posición en la tabla, su boleto a la antesala de la final pende de un hilo.

Todo se definirá el próximo domingo en el Olímpico Universitario, que promete ser una auténtica caldera. Por lo visto en la ida, el espectáculo está más que garantizado para la vuelta.