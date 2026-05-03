Afición del América todavía confía en André Jardine; no olvidan el tricampeonato

En América no olvidan que con André Jardine llegó el tricampeonato. Pese a que el estratega brasileño reconoció que ya no existe aquella generación azulcrema que conquistó el título dieciséis, los aficionados de las Águilas le guardan una lealtad al equipo de sus amores. Especialmente con el deseo de eliminar a Pumas del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El balón rodó en el Estadio Banorte, antes llamado Azteca, en el partido de ida correspondiente a los Cuartos de Final. Mientras, a lo lejos, la cabecera norte del recinto se pintó de tonalidades amarillas y azuladas. Los grupos de animación, entre los que destacan La Monumental y el Ritual del Caoz, se unieron para callar cualquier posible “Goya” que se escuchara en el Coloso de Santa Úrsula.

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La confianza en André Jardine persiste porque, en palabras de los seguidores del equipo de Coapa, no hay que ser “malagradecidos” con el director técnico. Aún con las deudas pendientes que en el presente arrastran los azulcremas, incluso a nivel internacional, creen que el brasileño “es un buen técnico”.

¿Qué dijo la afición americanista sobre el técnico André Jardine?

“Este amor nació desde que tengo nueve años y me trajeron, por primera vez, al Estadio Azteca. ¿Cómo no voy a confiar en él? Es muy buen técnico, pero como todos, pueden vivir temporadas buenas y malas. Tiene sus errores como cualquiera”, compartió un aficionado de nombre Pablo, previo al Clásico Capitalino.

Palabras que coincidieron con las de Javier, otro fanático azulcrema que dijo “presente” en el compromiso: “Tenemos cariño por el América. La serie es complicada, pero confiamos en André Jardine para que saque buena ventaja”.

Aún cuando Pumas tomó ventaja con dos goles al término del primer tiempo, la vivacidad de las barras no se detuvo. El cántico de “Dale, Ame” acompañó a los futbolistas azulcremas, mientras el ondear de las coloridas banderas contrastó con el cielo grisáceo y la ligera lluvia que cayó en el Coloso de Santa Úrsula.