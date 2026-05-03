'Conejo' Pérez aplaude triunfo de Cruz Azul ante Atlas, pero afirma que la serie "no está definida"

El nigeriano Osinachi Ebere convirtió dos goles para encabezar el ataque del Cruz Azul en su victoria por 2-3 sobre Atlas, en los Cuartos de Final del Clausura 2026 del futbol mexicano.

Ebere, dos veces, y el argentino Carlos Rotondi, una, anotaron por los celestes, en tanto Alfonso González y Aldo Rocha descontaron por el Atlas, que se salvó varias veces por las atajadas de su guardameta, el colombiano Camilo Vargas.

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En el duelo de vuelta, el sábado, Atlas está obligado a ganar por dos goles para clasificarse a la semifinal.

Tras esto, el exportero de La Máquina y de la Selección Mexicana, Óscar Pérez reaccionó luego del primer duelo de los Cuartos de Final, donde los cementeros se pusieron adelante en el global.

Aunque el apodado Conejo aplaudió el triunfo de los cruzazulinos, también reconoció que la serie entre Cruz Azul y Atlas aún no está definida para los azules.

¿Qué fue lo que dijo Óscar Pérez sobre el triunfo de Cruz Azul en la Ida de los Cuartos de Final anta Atlas?

"Bien, bien, bien... Por momentos ahí creo que (los celestes) pasaron apuros, dejaron a lo mejor de presionar como cuando lo estaban haciendo muy bien, encontraron los goles y bueno, creo que sacaron una buena ventaja, que sin duda tienen que trabajar el siguiente juego, en la vuelta y Atlas es un equipo que en este cierre complicó a los rivales", explicó Pérez.

"No, no está definido, es un gol y tú sabes que en las Liguillas todo puede pasar", destacó.