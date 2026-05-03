F1: Así marcha el Campeonato de Pilotos tras el GP de Miami 2026

El Gran Premio de Miami significó la cuarta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde Kimi Antonelli salió como el ganador del fin de semana en el Hard Rock Stadium y así sellar su tercer triunfo consecutivo.

Al tratarse de una fecha con carrera sprint, los pilotos tuvieron grandes oportunidades para sumar más puntos que de costumbre, algo que aprovechó el italiano de Mercedes.

Este fin de semana le cayó de maravilla a McLaren que consiguió el 1-2 en la carrera sprint y también se subieron al podio en 2-3 durante este domingo. Lando Norris y Oscar Piastri comienzan a responder tras las actualizaciones en sus monoplazas.

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Por su parte, Sergio Pérez y Cadillac tuvieron un fin de semana positivo en cuanto a las mejoras dentro de su monoplaza, quedándose cerca de llegar conquistar sus primeros puntos de la campaña.

An unforgettable weekend in the 305.



Great vibes and even better company at the Cadillac Formula 1® Team Miami Headquarters🙌 pic.twitter.com/uHVceV6NQ2 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) May 4, 2026

Antonelli continúa en la punta de la clasificación, colocándose a 20 puntos de su compañero y sublíder, George Russell (80). La complicada carrera de Charles Leclerc lo hace alejarse del segundo escalón y ponerse a merced de los pilotos de McLaren (Piastri y Norris), ya que tiene 59 unidades, ocho más que los volantes de la escudería inglesa.

Campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras GP de Miami 2026

1. Kimi Antonelli ITA Mercedes 100 puntos

2. George Russell GBR Mercedes 80

3. Charles Leclerc MON Ferrari 59

4. Lando Norris GBR McLaren 51

5. Lewis Hamilton GBR Ferrari 51

6. Oscar Piastri AUS McLaren 43

7. Max Verstappen NED Red Bull 26

8. Oliver Bearman GBR Haas 17

9. Pierre Gasly FRA Alpine 16

10. Liam Lawson NZL Racing Bulls 10

11. Franco Colapinto ARG Alpine 7

12. Arvid Lindblad GBR Racing Bulls 4

13. Isack Hadjar FRA Red Bull 4

14. Carlos Sainz ESP Williams 4

15. Gabriel Bortoleto BRA Audi 2

16. Esteban Ocon FRA Haas 1

17. Alexander Albon THA Williams 1

18. Nico Hülkenberg GER Audi 0

19. Valtteri Bottas FIN Cadillac 0

20. Sergio Perez MEX Cadillac 0

21. Fernando Alonso ESP Aston Martin 0

22. Lance Stroll CAN Aston Martin 0