Kimi Antonelli se lleva el GP de Miami y firma su tercera victoria al hilo

Kimi Antonelli ganó el domingo el Gran Premio de Miami para lograr su tercera victoria consecutiva en la Fórmula 1, y el piloto de Mercedes, de 19 años, siguió demostrando que es un aspirante legítimo al campeonato.

Antonelli partió desde la pole, pero tuvo una salida complicada sobre una superficie húmeda en el Autódromo Internacional de Miami. Las amenazas de lluvia intensa llevaron a la F1 a adelantar el inicio de la carrera tres horas, aunque hubo una fuerte tormenta eléctrica a primera hora de la mañana, con rayos directamente sobre el Estadio Hard Rock, ya se había disipado para cuando comenzó el evento.

Aun así, los pilotos atacaron las primeras 25 vueltas como si la lluvia pudiera regresar en cualquier momento, y eso derivó en caos, incluso para Antonelli.

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Charles Leclerc, de Ferrari, tuvo una salida espectacular desde el tercer puesto y se colocó en el primer puesto cuando Antonelli se abrió y se salió de la trazada al intentar defender la posición. Una fracción de segundo después, Max Verstappen trompeó al intentar contener a Leclerc cuando ambos autos hicieron contacto.

El toque provocó que Verstappen, que había arrancado segundo, cayera hasta el noveno lugar.

Antonelli se recuperó y retomó el liderato en la quinta vuelta, y los punteros intercambiaron posiciones brevemente: Leclerc volvió al frente antes de que el vigente campeón mundial, Lando Norris, tomara el control en la vuelta 14.

Verstappen avanzó entre el pelotón y llegó a liderar por un momento mientras otros entraban a boxes, pero Antonelli superó a Norris a la salida de los pits y recuperó el primer puesto de manera definitiva una vez que se completó el ciclo de paradas.

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Norris terminó segundo, a 3,2 segundos de Antonelli. El piloto italiano y su compañero británico George Russell han ganado las primeras cuatro carreras de esta temporada para Mercedes. Parecía que Leclerc iba a finalizar tercero hasta que Oscar Piastri, de McLaren, lo superó en la última vuelta. Leclerc trompeó y se tuvo que conformar con el sexto lugar.

Russell fue cuarto y Verstappen logró su mejor resultado de la temporada al terminar quinto para Red Bull. Lewis Hamilton, de Ferrari, fue séptimo.

Cadillac, en su primera carrera en Estados Unidos, tuvo un fin de semana poco destacado en la pista, aunque se hizo notar con apariciones y eventos. El mexicano Sergio Pérez terminó 16º y Valtteri Bottas fue 18º, el último auto en ver la bandera a cuadros en una parrilla de 22 pilotos.