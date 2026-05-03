Cruz Azul tomó ventaja en la serie de los Cuartos de Final del Clausura 2026 al imponerse la noche del sábado al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, en un duelo intenso que terminó (3-2) pese al esfuerzo de los rojinegros.

El resultado representa un impulso anímico para el equipo y respalda el trabajo de Joel Huiqui al frente, teniendo como gran figura al nigeriano Christian Ebere, quien firmó un doblete y se convirtió en el principal dolor de cabeza para la defensa local.

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Tras el triunfo, las redes sociales no tardaron en reaccionar, donde aficionados celestes celebraron con memes y comentarios un resultado que los ilusiona con dar un paso firme rumbo al título.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO

Los mejores MEMES del triunfo de Cruz Azul ante Atlas en Liguilla

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