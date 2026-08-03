Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el lunes por la tarde comenzarían nuevas conversaciones para mitigar la guerra en Irán, que rechazó la versión.

Trump dijo el domingo que decidió no llevar a cabo ataques importantes contra Irán tras las gestiones de aliados del golfo Pérsico: Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Sostuvo que existía un plan para que las fuerzas de Estados Unidos ejecutaran “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”, pero optó por dar más tiempo a la diplomacia tras escuchar a líderes clave de la región, así como a petición de funcionarios iraníes no identificados.

“Ahora lo que estamos haciendo es hablar con ellos en forma de negociación. Comienza mañana por la tarde”, dijo Trump, aludiendo a la tarde de este lunes. No ofreció más detalles ni dijo quiénes participarían en las conversaciones.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que las únicas negociaciones en curso que sostiene son con Omán.

"Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz", declaró el portavoz de la cartera, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa semanal.

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Esta ruta estratégica se ha convertido en uno de los principales obstáculos en los esfuerzos para terminar con el conflicto. Irán cerró este corredor comercial, disparando contra buques mercantes.

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Antes de la guerra, el paso por el estrecho era libre, pero ahora Teherán insiste en mantener el control y cobrar peajes, algo que Estados Unidos rechaza.

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El domingo, Baqai declaró a la televisión estatal que estaba a punto de cerrarse un acuerdo con Omán, situado en el lado opuesto del estrecho, sobre una nueva ruta a través del mismo.

"Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes -ni la ruta del norte ni la del sur-, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad", aseguró.

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Insistió, sin embargo, en que dicho acuerdo no implicaba la reapertura del estrecho, por donde transitaba en tiempos de paz una quinta parte de los hidrocarburos del mundo.

No es la primera vez que Trump anuncia la inminencia de un pacto para concluir la guerra, para luego retomar los combates.

Un acuerdo de alto al fuego anterior, que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz, fracasó. Desde entonces, Irán ha reforzado su control sobre la vía marítima.

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Los precios del petróleo cayeron la mañana del lunes en la apertura de los mercados asiáticos después de que Trump anunció las nuevas negociaciones.

El parlamentario iraní Hassan Qashqavi, portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento, informó el domingo que mediadores intentaban revivir el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que se acordó en junio.

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Ese acuerdo no estaba concebido como un pacto de paz definitivo, sino como un paso previo hacia negociaciones sobre un acuerdo integral, aunque sí incluía disposiciones sobre Ormuz.

"Ellos saben que la cuestión principal y, de hecho, la clave del asunto ahora mismo es el tema del estrecho de Ormuz, así que sí, hay un intercambio de puntos de vista", dijo Qashqavi.

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró en una publicación en X que "debemos esforzarnos por obligar al enemigo a mantenerse comprometido con lo que ha firmado".