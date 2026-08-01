El presidente Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos e Israel acordaron aplazar "ataques planeados" contra Irán a petición de Teherán y otros países de la región.

"Estados Unidos está armado, cargado y listo para ir contra la República islámica de Irán, con niveles de Terror Militar, Fuerza y ​​Poder que no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial", escribió Trump en su plataforma Truth Social. Agregó que, pese a ello, tanto Irán como otros países de Medio Oriente, le solicitaron "aplazar cualquier ataque" y que "con base en esta solicitud, he acordado... cancelar el ataque" a condición de "llegar rápidamente" a un acuerdo.

"He accedido, por el bien del mundo y por la supervivencia de un Irán próspero, a cancelar ataque, siempre y cuando se pueda concretar un acuerdo rápidamente", añadió.

Agregó que sus aliados en Medio Oriente han acordado los parámetros de un arreglo para poner fin a la guerra con Irán y señaló que, por ahora, se abstendrá de ordenar nuevos ataques en el conflicto.

Trump añadió que el acuerdo en gestación “incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz, y el fin de la amenaza nuclear de Irán”.

Llamada con príncipe árabe influyó en la decisión

El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, líder de facto del reino, expresó su preocupación en una llamada telefónica con el presidente Donald Trump el sábado sobre la posibilidad de que Estados Unidos intensifique el conflicto con Irán , según una persona familiarizada con la conversación entre los líderes.

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Imagen satelital muestra humo sobre las instalaciones petroleras de Aramco en Abqaiq, Arabia Saudita. Foto: AP

El debate, del que informó inicialmente Axios, se produce mientras Trump sopesaba la posibilidad de llevar a cabo nuevos ataques contra Irán.

Según una persona informada sobre el contenido de la llamada, pero no autorizada a hacer declaraciones públicas, a los sauditas les preocupa que si Estados Unidos ataca la infraestructura energética de Irán o lleva a cabo ataques masivos contra otras infraestructuras clave, Teherán pueda responder atacando la infraestructura energética del reino y de otros países del Golfo.

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Según la fuente, durante la llamada del sábado, el príncipe heredero buscó que Trump le aclarara qué nuevas medidas potenciales está considerando tomar contra Irán.

Columnas de humo tras explosiones cerca de una base con tropas estadounidenses en Irbil, Irak. Foto: AP

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la llamada del sábado.

Arabia Saudita insiste en negociar con Irán

A principios de esta semana, Arabia Saudita se unió a Estados Unidos en el ataque contra múltiples instalaciones logísticas y de armas utilizadas por milicias respaldadas por Irán en Irak, pero ha estado instando a Estados Unidos e Irán a que regresen a la mesa de negociaciones para encontrar una solución al conflicto que dura ya cinco meses.

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El príncipe heredero también envió a su hermano, el ministro de Defensa saudí Khalid bin Salman, a Washington a principios de esta semana para reunirse por separado con Trump y el vicepresidente JD Vance para discutir la estrategia contra Irán.

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