El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la captura de Alfonso Fernández Magallón "Poncho" o "La Quiringua", identificado como líder del Cártel de Los Reyes.

A través de X, el funcionario estadounidense reconoció al Gabinete de Seguridad "por sus esfuerzos permanentes" debido a esta detención e indicó que la misma envía un mensaje más: "Los delincuentes no tienen dónde esconderse".

Además, compartió una ficha de recompensa en la cual se ofrecían hasta 5 millones de dólares a quien diera información sobre Fernández Magallón.

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"Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro compromiso compartido de desmantelar a los cárteles y hacer que los delincuentes violentos rindan cuentas sigue dando resultados", escribió.

"Juntos logramos más", concluyó Johnson.

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