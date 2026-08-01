Fernando Bonilla se ha convertido en actor de moda, pero no solo entre productores de cine y televisión. También entre el público, donde llaman la atención su estatura, cercana a los dos metros, y un detalle menos común: dicen que huele muy bien.

Así ha ocurrido durante las grabaciones de la nueva temporada de “La oficina”, que ha tenido locaciones en Tlalnepantla. Allegados a la producción aseguran que Fernando es muy accesible con los fans que se acercan a pedirle fotos o autógrafos, algo que no siempre pasa cuando las jornadas de rodaje están en marcha.

El hijo del fallecido Héctor Bonilla, de 41 años, también ha ganado visibilidad reciente con cintas como “Technoboys” y “Perdidos en la noche”, además de series como “Las muertas”, “No tengo miedo” y “Cóyotl”. Así que, entre papeles, estatura y loción, Bonilla ya no pasa inadvertido ni en set ni fuera de cuadro.

Élan rapa a su gatita Fifi… y le cae la comunidad veterinaria

La cantante Élan se ha convertido en una de las influencers más queridas de redes sociales por su humor ácido y su forma directa de decir las cosas. Pero esta vez la polémica no vino por una opinión, sino por algo que hizo con su mascota.

Élan compartió un video en el que rapa a su gatita Fifi, quien tiene pelaje largo y abundante y, según explicó, vomita bolas de pelo con frecuencia. La reacción fue inmediata: muchos usuarios la criticaron y la acusaron de no cuidar correctamente a la felina.

La artista salió a aclarar que lo hizo con asesoría veterinaria, que Fifi no es maltratada y que vive bien. Sin embargo, varios especialistas no estuvieron de acuerdo, entre ellos la doctora Alejandra Zamarripa, conocida como @alicat_vet, quien explicó por qué no se recomienda rapar a los gatos. Élan prefirió no seguir contestando, pero la discusión ya caminó sola: Fifi perdió pelo y su dueña ganó una polémica.

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Aaron Mercury pide un comentario… le escribe Haaland y Mbappé

Lo que comenzó como un reto para matar el tiempo durante un vuelo de 10 horas terminó convirtiéndose en una colaboración inesperada entre internet y el futbol. Aaron Mercury publicó un video pidiendo a sus seguidores que lo ayudaran a hacer creer que Erling Haaland había comentado su publicación.

Lo que nadie esperaba era que, después de miles de etiquetas, el delantero realmente apareciera para escribir: “No sé lo que significa, pero sí, ¡vamos!”.

El efecto dominó no terminó ahí. Gracias al movimiento de los fans, también apareció Kylian Mbappé con un simple “Nice”, lo que provocó todavía más revuelo. En redes no tardaron las bromas: “¿Quién me etiquetó 500 veces?”, “la interacción que no sabíamos que necesitábamos” y “si yo subo uno, ¿también comentará?”.

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Al final, Aaron no solo consiguió el comentario de Haaland. Terminó reuniendo a dos de las mayores figuras del futbol mundial en la caja de comentarios de un video cualquiera.