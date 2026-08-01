Santo Domingo Tonalá, Oax.- Ante las irregularidades detectadas en el examen de ingreso en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció a los y las estudiantes rechazados incorporarse a la Universidad "Rosario Castellanos".

Esto, luego de que la Comisión Técnica creada por la Universidad Nacional Autónoma de México para revisar el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027 iniciara una nueva etapa de investigación para determinar qué ocurrió con el examen de admisión aplicado en línea y elaborar recomendaciones para futuros procesos de selección.

Al encabezar el Plan Lázaro Cárdenas de reconstrucción de caminos en este lugar donde recibió un ritual, Sheinbaum Pardo dijo que "lo de fondo" es que "todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad, puedan estudiar la universidad".

Indicó que pidió al secretario de Educación, Mario Delgado, que se pusiera a trabajar con la rectora de la Rosario Castellanos y con otras universidades "si quieren hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando".

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Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca (01/07/2026). Foto: Especial

"Yo creo que lo de fondo, lo importante es que todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad, puedan estudiar la universidad. Así que si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita", dijo.

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Agregó que su gobierno construye y amplía planteles educativos para que nadie se quede sin escuela.

La titular del Ejecutivo federal recalcó que en México "nunca vamos a poner en riesgo nuestra independencia".

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Sheinbaum anuncia obras para Oaxaca y destaca a pueblos indígenas

La Mandataria federal indicó que en Oaxaca habrá obras para agua; anunció una nueva tarifa para las plantas de tratamiento que operan los municipios; y obras en escuela y centros de salud para que "operen adecuadamente" con medicamentos. También destacó apoyos para las personas artesanas.

Claudia Sheinbaum reconoció a Antonio Esteva como "un gran secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes", honesto, gran profesionista y con mucha responsabilidad social.

Al resaltar la grandeza de los pueblos indígenas, aseguró que en Oaxaca reconocen a los expresidentes Benito Juárez, Lázaro Cárdenas del Río y Andrés Manuel López Obrador, y destacó la llegada de Hugo Aguilar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Presidenta Claudia Sheinbaum resalta la grandeza de los pueblos indígenas (01/07/2026). Foto: Especial

A su vez, el gobernador Salomón Jara destacó en la entidad la organización comunitaria como "su mayor fortaleza", así como la figura del exmandatario Lázaro Cárdenas.

Jara reconoció a la titular del Ejecutivo federal por su compromiso con los pueblos de Oaxaca y una forma distinta de hacer obra pública con pueblos y comunidades.

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Plan Lázaro Cárdenas contempla inversión de más de 4 mil mdp

Antonio Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, expuso el Plan Lázaro Cárdenas con mil 157 kilómetros y una inversión de 4 mil 936 millones de pesos en la mixteca.

Destacó 37 mil millones de presupuesto destinado para Oaxaca, con una estimado de 113 mil empleos.

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Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca (01/07/2026). Foto: Especial

Adolfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (IMPI), destacó la figura del expresidente Cárdenas en la mixteca y que sigue vigente su legado, así como la organización comunitaria.

Señaló que la mixteca oaxaqueña es una prioridad para la construcción de caminos, con 76, 102 frentes, 6 planes de justicia, 193.5 kilómetros y una inversión de mil 255 millones de pesos.

En el acto, un grupo de personas pidió que se entregara el tramo carretero de Santo Domingo Tonalá a San Jorge Nuchita.

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