La ASUS TUF Gaming está disponible con hasta 37% de descuento, lo que representa un ahorro superior a 11 mil pesos respecto a su precio regular.

Gracias a esta oferta, uno de los equipos más populares de la línea gamer de ASUS se convierte en una excelente alternativa para quienes desean un alto rendimiento sin pagar el precio completo.

¿Por qué vale la pena comprar la ASUS TUF Gaming?

La familia ASUS TUF Gaming ha ganado popularidad por ofrecer un equilibrio entre potencia, durabilidad y precio.

Estos equipos están diseñados para soportar largas sesiones de juego y cargas intensas de trabajo, gracias a su sistema de refrigeración y componentes de última generación.

Además de ejecutar videojuegos con gran fluidez, también son ideales para edición de video, diseño gráfico, programación, arquitectura e ingeniería.

Uno de los principales atractivos de esta laptop es su pantalla Full HD con alta tasa de refresco, que ofrece imágenes mucho más fluidas durante las partidas y una experiencia visual más agradable al navegar, ver películas o trabajar.

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Sus marcos delgados permiten aprovechar mejor el espacio de la pantalla, mientras que el panel brinda colores vivos y buen nivel de detalle.

Rendimiento para cualquier tarea

Dependiendo de la configuración disponible en Amazon México, la ASUS TUF Gaming integra procesadores de alto desempeño de AMD Ryzen o Intel Core, acompañados por tarjetas gráficas dedicadas NVIDIA GeForce RTX, lo que permite ejecutar juegos AAA, aplicaciones profesionales y múltiples tareas al mismo tiempo sin inconvenientes.

También incorpora memoria RAM de alta velocidad y almacenamiento SSD, reduciendo considerablemente los tiempos de carga del sistema operativo, videojuegos y programas.

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Como su nombre lo indica, la línea TUF (The Ultimate Force) está pensada para ofrecer una mayor resistencia. Su construcción robusta y sistema de refrigeración ayudan a mantener un rendimiento estable incluso durante jornadas prolongadas de uso.

Entre sus ventajas destacan: