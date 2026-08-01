La madrugada de este sábado fueron incendiados tres vehículos en dos hechos distintos ocurridos en los municipios de Cuauhtémoc y Colima, sin que hasta ahora se reporten detenidos.

El primer caso se registró en el fraccionamiento Altozano, en Cuauhtémoc, donde dos autos resultaron dañados por el fuego sin que hasta ahora se haya confirmado cuál fue la causa del incendio que requirió la presencia de bomberos para evitar que las llamas se propagaran hacia otros vehículos o las casas.

El segundo hecho se reportó en la colonia La Oriental, en la zona centro de Colima, donde sujetos no identificados lanzaron una bomba molotov a un vehículo estacionado; vecinos del lugar alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido y hasta ahora no se ha informado si el hecho está relacionado con el anterior.

Detienen a dos sujetos por incendio de mototaxi

Dos jóvenes fueron detenidos en Manzanillo por su presunta participación en el incendio de un mototaxi durante la madrugada del jueves.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima indicó que la policía de Manzanillo logró dar con los jóvenes de 18 y 19 años tras dar seguimiento al hecho a través de las cámaras del C5.

Según la dependencia las cámaras captaron a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta negra y llevaban un recipiente que se presume contenía algún líquido inflamable; de pronto se detuvieron junto a un mototaxi estacionado, le rociaron el líquido que cargaban y encendieron fuego provocando que el vehículo ardiera.

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Los sujetos escaparon en la motocicleta y desde el C5, donde se daba seguimiento a los presuntos delincuentes, se alertó a la policía municipal para que iniciara la persecución.

Ambos jóvenes, identificados como Juan “N” y Antonio “N” fueron detenidos cuando viajaban en la motocicleta que se usó para cometer el ilícito y fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

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