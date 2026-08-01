El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) reportó encharcamientos en el Viaducto al Oriente, a la altura de la calle Economía, colonia Ignacio Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza.

Por lo anterior, pidió a los automovilistas que pasen por la zona conduciendo con precaución.

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De igual forma, se reportaron encharcamientos en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

Las anegaciones provocaron afectaciones a la circulación.

#Reportando ⛈️ | Importante caída de #granizo en las instalaciones del Estadio GNP, #CDMX. 🔴



⚠️🏟️ Severa acumulación de granizo se reporta en las instalaciones del recinto en #Iztacalco, previo al concierto de Harry Styles.



📱⚡ La intensidad y severidad de esta tormenta… pic.twitter.com/bTOEuoH39d — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 2, 2026

A través de su cuenta de X, el director general del H. Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que cuatro vehículos quedaron atrapados en la colonia Paseos de Churubusco, alcaldía Iztapalapa, debido a la acumulación de granizo.

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“Informo que laboramos en el rescate de 4 vehículos que quedaron atrapados debido al granizo en la Colonia Paseos de Churubusco, Alcaldía Iztapalapa. Continúo informando”, indicó.

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En la zona de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A Madero también se reportaron afectaciones por las lluvias.

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Un árbol cayó sobre avenida Ticoman, lo cual derribó un semáforo.

Varios autos y un camión de pasajeros resultaron afectados.

La circulación fue cerrada por las labores de remosión.

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Un tranfomador del sistema de suministro de energía eléctrica se incendió en el Cetram de Indios Verdes.

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JACL/cr