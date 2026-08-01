Metrópoli | 01-08-26 | 20:19 | Actualizada | 01-08-26 | 22:06 |

El Centro de Orientación Vial de la reportó encharcamientos en el Viaducto al Oriente, a la altura de la calle Economía, colonia Ignacio Zaragoza, .

Por lo anterior, pidió a los automovilistas que pasen por la zona conduciendo con precaución.

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De igual forma, se reportaron en la colonia Granjas México, en la .

Las anegaciones provocaron afectaciones a la circulación.

A través de su cuenta de X, el director general del H. Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que cuatro vehículos quedaron atrapados en la colonia Paseos de Churubusco, alcaldía Iztapalapa, debido a la acumulación de granizo.

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“Informo que laboramos en el rescate de 4 vehículos que quedaron atrapados debido al granizo en la Colonia Paseos de Churubusco, Alcaldía Iztapalapa. Continúo informando”, indicó.

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En la zona de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A Madero también se reportaron afectaciones por las lluvias.

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Un árbol cayó sobre avenida Ticoman, lo cual derribó un semáforo.

Varios autos y un camión de pasajeros resultaron afectados.

La circulación fue cerrada por las labores de remosión.

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Un tranfomador del sistema de suministro de energía eléctrica se incendió en el Cetram de Indios Verdes.

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JACL/cr

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