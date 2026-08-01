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El Metrobús informó que la Línea 1, que corre a lo largo de la avenida Insurgentes, también presenta afectaciones. Por el momento solo hay servicio en el tramo que va de El Caminero a Buenavista y se mantiene suspendido el paso de las unidades de Manuel González a Indios Verdes.
La afectación se debe a la caída de un árbol sobre Insurgentes Norte, a la altura de la estación 18 de Marzo con dirección a Pachuca.
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Las estaciones que se encuentran sin servicio son:
- Manuel González
- San Simón
- Circuito
- La Raza
- Potrero
- Euskaro
- Deportivo 18 de Marzo
- Indios Verdes
El Metrobús indicó que también se encuentra afectado el paso de unidades en la Línea 7, que va de Campo Marte a Indios Verdes. En este caso, el servicio se mantiene de Campo Marte a Avenida Talismán, mientras que de Garrido a Indios Verdes fue suspendido.
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Las estaciones que se encuentran sin servicio son:
Garrido, Gustavo A. Madero, De los Misterios, Hospital Infantil La Villa e Indios Verdes
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