Metrópoli | 01-08-26 | 22:02 | Actualizada | 01-08-26 | 22:03 |

El informó que la Línea 1, que corre a lo largo de la , también presenta afectaciones. Por el momento solo hay servicio en el tramo que va de El Caminero a Buenavista y se mantiene suspendido el paso de las unidades de Manuel González a Indios Verdes.

La afectación se debe a la sobre Insurgentes Norte, a la altura de la con dirección a Pachuca.

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Las estaciones que se encuentran sin servicio son:

  • Manuel González
  • San Simón
  • Circuito
  • La Raza
  • Potrero
  • Euskaro
  • Deportivo 18 de Marzo
  • Indios Verdes

El Metrobús indicó que también se encuentra afectado el paso de unidades en la Línea 7, que va de Campo Marte a Indios Verdes. En este caso, el servicio se mantiene de Campo Marte a Avenida Talismán, mientras que de Garrido a Indios Verdes fue suspendido.

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Las estaciones que se encuentran sin servicio son:

Garrido, Gustavo A. Madero, De los Misterios, Hospital Infantil La Villa e Indios Verdes

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