El Metrobús informó que la Línea 1, que corre a lo largo de la avenida Insurgentes, también presenta afectaciones. Por el momento solo hay servicio en el tramo que va de El Caminero a Buenavista y se mantiene suspendido el paso de las unidades de Manuel González a Indios Verdes.

La afectación se debe a la caída de un árbol sobre Insurgentes Norte, a la altura de la estación 18 de Marzo con dirección a Pachuca.

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Las estaciones que se encuentran sin servicio son:

Manuel González

San Simón

Circuito

La Raza

Potrero

Euskaro

Deportivo 18 de Marzo

Indios Verdes

El Metrobús indicó que también se encuentra afectado el paso de unidades en la Línea 7, que va de Campo Marte a Indios Verdes. En este caso, el servicio se mantiene de Campo Marte a Avenida Talismán, mientras que de Garrido a Indios Verdes fue suspendido.

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Las estaciones que se encuentran sin servicio son:

Garrido, Gustavo A. Madero, De los Misterios, Hospital Infantil La Villa e Indios Verdes

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