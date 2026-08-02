Desde las 16:00 horas se formó una fila de zapatillas, leontinas, sombreros de ala ancha y trajes de pachuco a la espera de que abrieran las puertas de Lerdo 206, en la colonia Guerrero. Desde hace más de 50 años, los martes se baila danzón en el salón Los Ángeles, que este 2 de agosto cumple 89 años de existencia.

En la entrada, el escudo del lugar integrado por los músicos y las personas que vienen a bailar recibe a los visitantes. Una vez dentro es como regresar el tiempo: la luz es tenue, las mesas y sillas son de otra época, mientras en las paredes descansan las decenas de carteles musicales que ha habido en casi nueve décadas.

En la dulcería, donde sobresalen las clásicas luces led de Los Ángeles, Emma Trujillo La Chata, como es conocida en el ambiente, recordó que frecuenta este lugar desde hace 59 años.

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“Me trajo mi tía, estaba yo escuinclilla, me pintó los labios y me puso mis zapatillas. Cuando entré me deslumbró la música viva y cuando vi que estaban bailando en rutina, me enamoré del salón y hasta la fecha estoy aquí”.

La Chata ganó un concurso de mambo cuando tocó Dámaso Pérez Prado con su orquesta. Además, representó a México bailando danzón en un encuentro internacional, ya que acudieron personas de Cuba, Estados Unidos y otros países.

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En el salón todos se conocen, los visitantes saludan a los meseros y se colocan en las mesas de siempre, como si fuera una rutina. Ese es el caso de Ángeles Barrueta, quien se sienta con su grupo de amigos en la mesa enfrente del escenario para bailar y convivir con los músicos.

“Desde un día antes ya estoy preparando qué me voy a poner. Todos los martes vengo a bailar danzón a Los Ángeles”, comentó Barrueta, quien frecuenta este sitio desde hace 54 años. “La única vez que dejé de venir a bailar fue cuando me embaracé”.

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“Antes había mejores bailarines, no sólo bailaban danzón, también dominaban el blues, swing, mambo, tango y hasta pasodoble”, agregó.

Miguel Nieto, quien está al frente del salón luego de que su abuelo convirtió una bodega de carbón en un salón de baile en 1937, recuerda que en la libreta del día de la inauguración están la firma del músico Gonzalo Curiel. Los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera también asistieron al lugar más adelante.

“Carlos Fuentes cumplió 70 años y lo festejó aquí e invitó a sus amigos, pero entre ellos estaban [Gabriel] García Márquez, [José] Saramago, [Carlos] Monsiváis, María Rojo, todos los Bichir, pintores y políticos. Había de todo, como 300 personas, muy importantes cada uno en su ramo de trabajo”, apuntó.

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Por el escenario pasaron Celia Cruz, Willie Colón, Dámaso Pérez Prado, la Sonora Santanera y también recibió a la Maldita Vecindad y Panteón Rococó.

A pesar de los 89 años del salón, Miguel Nieto aseguró que no viven del recuerdo, en la actualidad los ingresos llegan del baile y la música viva, y gran parte viene de la renta para grabación de películas o videoclips, pero sobre todo del público. “Es como una gran familia, hay personas que aquí se conocieron, después se casaron, luego se divorciaron, pero siguen viniendo a bailar, a lo mejor con nuevas parejas”.

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