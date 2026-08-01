El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que un tramo de la Línea 5, que va de Pantitlán a Politécnico, se encuentra sin servicio debido a la caída de un árbol sobre las vías.

En redes sociales, el director general detalló que cuadrillas del Metro ya realizan las labores necesarias para retirar el árbol y restablecer la operación del servicio en el tramo afectado, que comprende entre las estaciones La Raza y Politécnico.

“Importante para las y los usuarios de la Línea 5: personal del Metro trabaja en el retiro de un árbol que cayó en la zona de vías. Se realizan las labores necesarias para restablecer la operación entre La Raza y Politécnico lo antes posible y garantizar condiciones seguras para el servicio”, publicó.

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#AvisoMetro: Debido a la caída de un árbol en la zona de vías de la Línea 5, se establece servicio provisional de Pantitlán a La Raza, en ambos sentidos.

Por el momento, no se ofrece servicio de trenes entre La Raza y Politécnico. Personal del Sistema trabaja en el retiro del… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 2, 2026

¿Qué estaciones de L5 permanecen sin servicio?

- La Raza

- Autobuses del Norte

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- Instituto del Petróleo

- Politécnico

RTP auxilia en tramo afectado

Adrián Rubalcaba añadió que autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) realizan el traslado de usuarios en el tramo afectado entre La Raza y Politécnico, en lo que personal del STC retira el árbol que continúa en zona de las vías.

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“Coordinamos el apoyo de unidades de RTP entre La Raza y Politécnico para facilitar el traslado de las personas usuarias de la Línea 5, en tanto personal del Metro trabaja en el retiro de un árbol que cayó en la zona de vías”, expuso.

Indicó que el servicio de trenes se mantiene de La Raza a Pantitlán, en ambos sentidos, y que “las labores continuarán hasta restablecer de manera segura la operación en toda la Línea 5. Seguiremos informando”.

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JACL/CR