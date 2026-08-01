La fuerte tormenta eléctrica que azotó a la Ciudad de México provocó la suspensión temporal del servicio en la Línea 1 del Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En redes sociales, el Cablebús informó que inició el desembarque de las personas usuarias que se encontraban en las cabinas, debido a las condiciones meteorológicas que afectan el servicio regular.

“La Línea 1 inició el desembarque de personas usuarias por tormenta eléctrica en la zona norte. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, indicó.

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Casi dos horas después y tras el paso de la tormenta eléctrica, el servicio del Cablebús informó que la Línea 1 reanudó su servicio.

“Luego de la disminución en la actividad de tormenta eléctrica en zona norte, la línea 1 reanuda la operación del servicio”, indicó a través de su cuenta de X.

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Lluvias intensas y granizo afectan a la CDMX

Y es que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

De acuerdo con Protección Civil, entre las 19:00 y las 21:00 horas se esperan precipitaciones acumuladas de 30 a 49 milímetros, acompañadas de granizo, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones.

Asimismo, se mantiene vigente la Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén lluvias de 15 a 29 milímetros, también con posibilidad de caída de granizo.

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