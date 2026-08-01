Con lemas como "Solidaridad" y "Juntos con las víctimas", un grupo de surcoreanas rastrea en internet contenidos pornográficos generados con inteligencia artificial que suplantan la identidad de otras mujeres.

Corea del Sur, líder en tecnología, enfrenta también el lado oscuro de ese éxito: una proliferación de los "delitos sexuales digitales", que incluyen el uso de cámaras ocultas, chantaje y la difusión no consentida de imágenes íntimas, a veces generadas con IA, también conocido como el "porno vengativo" (revenge porn).

La amenaza más reciente son los "deepfakes". Con una simple fotografía y herramientas de inteligencia artificial generativa, se puede crear imágenes pornográficas falsas, pero muy realistas, de una persona.

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En el Centro Nacional de Respuesta a los Delitos Sexuales Digitales, ubicado en Seúl, 23 mujeres tienen la misión de combatir este fenómeno.

Su trabajo consiste en rastrear Internet en busca de contenidos ilícitos y exigir su retirada, advirtiendo de posibles acciones legales si no se eliminan.

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La directora Kim Mi-soon sostiene que la rápida movilización de las mujeres fue clave para que Corea del Sur enfrentara el auge de los deepfakes pornográficos (01/08/2026). Foto: AFP

Solo el año pasado lograron retirar 318 mil videos y fotografías, desde "deepfakes" hasta imágenes captadas con cámaras ocultas o contenido íntimo difundido sin consentimiento. Lo hicieron en nombre de 10 mil 600 víctimas, de las cuales el 76% eran mujeres y niñas.

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"Corea del Sur ha reaccionado más rápido que otros países, no solo porque los delitos sexuales digitales se convirtieron allí en un problema generalizado antes que en otros lugares, sino también porque las mujeres se movilizaron para denunciarlos con rapidez y determinación", explicó a la AFP Kim Mi-soon, directora de este centro creado por el Gobierno surcoreano.

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Acompañamiento psicológico y legal

Además de retirar contenidos de internet, este centro y sus 17 oficinas regionales ofrecen apoyo psicológico y asesoramiento jurídico a las víctimas.

Kim, una militar de 33 años que pidió ser identificada únicamente por su apellido por razones de privacidad, descubrió en 2024 que circulaban "deepfakes" pornográficos suyos en aplicaciones de mensajería cifrada.

"Puede que el centro no sea perfecto, pero marca una enorme diferencia para las víctimas que afrontan esta pesadilla solas", afirmó, agradeciendo el apoyo que recibió.

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Kim Mi-soon, directora del Centro Nacional de Respuesta a los Delitos Sexuales Digitales, explica la estrategia de Corea del Sur para combatir los delitos sexuales digitales (01/08/206). Foto: AFP

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"Me dio un gran alivio y muchísimo consuelo. Habría sido imposible enfrentar sola un proceso judicial mientras lidiaba con el trauma".

Los delitos sexuales digitales ya representan el 40% de las infracciones sexuales registradas en el país. Y el problema sigue creciendo: según la empresa Security Hero, más de la mitad de las víctimas de "deepfakes" pornográficos en el mundo son surcoreanas.

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"Desde el año pasado estamos viendo cada vez más casos de deepfakes que utilizan la imagen de mujeres y niñas. Además, las imágenes son mucho más sofisticadas que antes y las víctimas son cada vez más jóvenes", explica Kim Yun-hee, especialista en retirada de contenidos.

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"Este trabajo no es fácil", confesó la joven de 31 años a la AFP. "Pero resulta realmente gratificante cuando las víctimas nos dicen que nuestro servicio, literalmente, les salvó la vida".

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"Un ejemplo para el resto del mundo"

En Corea del Sur, la creación de "deepfakes" pornográficos se castiga con penas de hasta siete años de cárcel. La legislación fue endurecida después de que se descubrieran grupos de Telegram dedicados a la elaboración y difusión de este tipo de contenidos.

Kim Mi-soon encabeza el organismo gubernamental que brinda apoyo psicológico, asesoría legal y ayuda para retirar contenido íntimo difundido sin consentimiento (01/08/2026). Foto: AFP

Clare McGlynn, profesora de Derecho en la Universidad de Durham, en Reino Unido, considera que Seúl está "en primera línea tanto en la atención integral a las víctimas como en la inversión en tecnologías avanzadas para mitigar los daños".

La estrategia surcoreana ofrece "un ejemplo para el resto del mundo", dijo a la AFP.

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Sin embargo, diversas organizaciones advierten que las respuestas tecnológicas son insuficientes frente a la persistencia de una cultura patriarcal.

Kim Yeo-jin, directora de la organización sin ánimo de lucro Korea Cyber Sexual Violence Response Center, explicó a la AFP que para este problema que se manifiesta en el ámbito digital deberían también haber soluciones en el mundo real.

"Mientras no abordemos esta causa de raíz promoviendo una mayor igualdad de género en toda la sociedad y reforzando la educación en igualdad en las escuelas, ningún esfuerzo para eliminar contenidos será suficiente", afirmó.

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