Un buque surcoreano logró atravesar el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio global de crudo, antes de que Irán anunciara el cierre completo del paso en medio de la escalada militar en Oriente Medio, informó este jueves el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur.

La cartera surcoreana envió el aviso a las 7:25 hora local (22:25 GMT del miércoles), minutos antes del anuncio iraní, indicando que un barco del país había cruzado el estrecho y se encontraba navegando, sin mencionar la hora exacta del cruce.

Exteriores explicó que el barco, operado por una naviera surcoreana bajo contrato con una firma extranjera, se dirige a un tercer país como destino final.

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Un funcionario del Ministerio de Océanos, por su parte, dijo que se trata de un buque de gas natural licuado (GNL) con ocho tripulantes surcoreanos, según recoge la agencia local de noticias Yonhap, aunque no reveló el nombre del barco, la naviera, ni la empresa fletadora.

Agregó que la decisión de cruzar el estrecho se adoptó tras consultas entre la naviera surcoreana y dicha compañía.

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Es el segundo buque operado por una compañía de Corea del Sur que logra salir de la zona, mientras todavía hay 24 embarcaciones surcoreanas varadas en el estrecho.

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El primero fue el petrolero Universal Winner, de la naviera HMM, que llegó en la víspera a un puerto de la ciudad suroriental de Ulsan tras haber cruzado Ormuz el mes pasado con 2 millones de barriles de crudo de Kuwait, informó Yonhap.

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En el comunicado de hoy, la Cancillería reiteró que ha subrayado ante Irán la necesidad de garantizar una navegación pronta y segura de todos los buques, incluidos los surcoreanos, en el estrecho de Ormuz.

La preocupación surcoreana aumentó después de que otro buque operado por HMM fuera alcanzado a principios de mayo en Ormuz por un proyectil que, según un análisis técnico de Seúl, era "altamente probable" que correspondiera a un misil de fabricación iraní. El ataque no dejó víctimas.

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Corea del Sur tiene una alta dependencia energética de Oriente Medio, obteniendo cerca del 70 % de su petróleo de la región, del cual un 95 % transita normalmente por Ormuz.

Pese al anuncio de Irán, Washington ha negado que el paso esté cerrado.

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gs/desa