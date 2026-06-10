El presidente de estadounidense, Donald Trump, cargó este miércoles contra México, al advertir que ahora su gobierno se está concentrando en las drogas que entran a Estados Unidos "por tierra" y que podría no renovar el T-MEC.

"Odio decirle esto a México, pero ahora estamos concentrados en las drogas que entran por tierra", dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.

"El mar fue mucho más difícil", señaló, en alusión a los ataques que las fuerzas estadounidenses han lanzado contra supuestas narcoembarcaciones. "Muchas drogas estaban entrando por mar", dijo. Sin embargo, afirmó que gracias a las operaciones contra estas lanchas, el flujo de drogas "ha caído en un 97%".

Lee también T-MEC, clave para economía de EU, destaca Johnson

En un video publicado por Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, se ve un pequeño bote. Varios segundos después, explota. Foto: Especial

Trump se quejó de que antes, los narcotraficantes que transportaban drogas a Estados Unidos eran "detenidos y luego liberados" y volvían a traficar. "Ahora ya no pueden hacerlo por segunda vez", señaló.

Más tarde, al ser cuestionado sobre la revisión del T-MEC, Trump dijo que "para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor” sin el tratado, por lo que se negó a descartar la posibilidad de no renovarlo.

[Publicidad]

Trump: "Hey, we don't need anything that Canada has, we don't know anything that Mexico has, but they need everything that we have. And they have to treat us better." pic.twitter.com/ixLqZO02bf — Aaron Rupar (@atrupar) June 10, 2026

Trump dice que EU no necesita nada de México y Canadá

"No necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos. Y tienen que tratarnos mejor".

Lee también Costará más trabajo actual negociación del T-MEC que la anterior: Ebrard

El mandatario aseveró que con ambos países, Estados Unidos tiene "déficit comercial. Deberíamos tener superávits con ellos".

[Publicidad]

Insistió en que "no necesitamos sus carros, su energía, nada”.

El actual tratado trilateral entre las naciones norteamericanas sustituyó al TLCAN y entró en vigor en 2020, al establecer una revisión conjunta seis años después de su puesta en marcha.

Si los tres países acuerdan renovarlo antes del 1 de julio, el pacto se extendería automáticamente durante otros 16 años, algo que ya han pedido Canadá y México. En caso contrario, comenzaría un periodo de revisiones anuales durante una década antes de su posible expiración.

[Publicidad]

Trump advirtió este miércoles que la "razón principal" por la que aceptó el T-MEC fue porque el TLCAN, en vigor desde 1994 a 2020, "era el peor acuerdo comercial jamás firmado con diferencia" porque no incluía el "derecho a terminarlo". Incluso se quejó que tenía "errores tipográficos".

La administración del republicano ya ha iniciado conversaciones formales con México para revisar el acuerdo trilateral y, aunque todavía no ha hecho lo mismo con Canadá, el ministro de comercio canadiense, Dominic LeBlanc, anunció -la semana pasada- que tuvo una reunión positiva con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Washington ha dado señales -durante el último año y medio- de que no quiere una simple renovación automática del tratado y busca modificaciones importantes, especialmente en sectores como el automotriz y el acceso al mercado lácteo canadiense. Con información de EFE

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc