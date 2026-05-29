En la primera ronda de negociaciones formales entre México y Estados Unidos, el embajador estadounidense, Ronald Johnson, y la delegación de funcionarios de la representación comercial del país vecino, aseguraron a representantes de los sectores público y privado nacionales que hay optimismo en las negociaciones y que se mantendrá el T-MEC.

Empresarios que asistieron el miércoles a la recepción del primer día de trabajos de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá refirieron ayer que hay confianza en que siga el acuerdo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, dijo que “ayer (miércoles) en el diálogo con la delegación de Estados Unidos se manifestaron optimistas con respecto al tratado”.

Confío en que el 1 de julio “habrá un anuncio de que vamos muy bien, pero que hay temas que hacen falta. Trabajamos en dos fundamentales: reglas de origen y cadenas de suministro. Como Norteamérica debemos tener más compras de la región”.

A su vez, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Humberto Martínez, mencionó que ambos países requieren que se mantenga el T-MEC.

Agregó que en la reunión que tuvieron con el embajador Johnson en el primer día, les dijo que “hay muy buena comunicación entre México y Estados Unidos, y eso es lo que se pretende, seguir con el tratado. Ambos países lo necesitamos”.

En entrevista al salir este jueves de la Secretaría de Economía, coincidió en que uno de los temas por abordar es la sustitución de importaciones.

“Las puertas de nuestras plantas están abiertas para recibir a todos nuestros empresarios mexicanos para que nos puedan surtir. Esta siempre la hemos buscado”, destacó.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram), José Manuel Urreta Ortega, dijo que esta ronda representa una “oportunidad para fortalecer la posición de México en las cadenas logísticas globales”.

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