Manuel Negrete, figura de la Selección Mexicana en el Mundial de México 86 y autor de uno de los goles más recordados en la historia de las Copas del Mundo, desmintió una de las escenas mostradas en la película "México 86", protagonizada por Diego Luna.

El exfutbolista rechazó que durante la tanda de penales contra Alemania los directivos de la Federación Mexicana de Futbol hayan bajado a la cancha para presionar a los jugadores, además de negar que a Hugo Sánchez “le temblaran las piernas” antes de cobrar.

En las primeras imágenes de "México 86" se observa al personaje interpretado por Diego Luna, quien representa a un directivo del futbol mexicano, bajar al césped para exigir a los jugadores que tiren los penales, asegurando incluso que a Hugo Sánchez “no le tiembla nada” cuando juega con el Real Madrid.

“Nadie bajó para decir ‘tienen que tirar cabrones’”, comentó entre risas Manuel Negrete durante la premier de la cinta.

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El exjugador recordó que aquella eliminación dejó muchos errores dentro del equipo mexicano. Incluso mencionó a Javier Aguirre, actual técnico de la Selección Mexicana, quien fue expulsado durante ese partido.

“La historia quedó ahí, pasaron los años y digo, sí cometimos muchos errores, como el caso de Aguirre que se hizo expulsar; Tomás Boy que se dio por vencido, dijo que estaba cansado y creo pudo dar un poco más; Hugo que estaba ahí y dijo ‘no, estoy con mis problemas’”, recordó Negrete sobre el dramático duelo del Mundial 1986.

En aquella serie de penales, México perdió 4-1 ante Alemania. Los defensas Raúl Servín y Fernando Quirarte fallaron sus disparos, mientras que Negrete fue el único mexicano que logró anotar.

A casi 40 años de ese momento histórico, el exfutbolista de Pumas de la UNAM y del Sporting de Lisboa detalló cómo vivió los minutos previos a la tanda.

“Sí hubo un silencio porque los delanteros no reaccionaron. No estaba Hugo, ni Aguirre, ni Boy, ni Luis Flores, y yo esperaba que alguno hablara. Entonces a los tres segundos dije ‘yo tiro’”, relató.

Negrete confesó que decidió cobrar primero debido a un mal recuerdo que tenía tras fallar un penal en una semifinal ante Chivas.

“Me acordé que había fallado en una semifinal contra Chivas y dije: mejor tiro primero. Llegué seguro, confiado y de pronto vi al pinche porterote”, contó entre bromas.

Recientemente, Manuel Negrete y otros integrantes de aquella histórica generación visitaron a la actual Selección Mexicana, que debutará en la próxima Copa del Mundo el 11 de junio.

“Los vi muy tranquilos y receptivos. Lo más importante es entender la responsabilidad que se tiene. Mucha gente cree que llegamos al quinto partido porque éramos locales, pero no, también hay presión y enfrentas equipos muy difíciles”, señaló.

Finalmente, Negrete recordó que su famoso gol de tijera contra Bulgaria, considerado uno de los mejores en la historia de los mundiales, fue producto de años de práctica y repetición.

“Ese gol no fue casualidad, fue haberlo intentado cien veces. Lo trabajábamos mucho en el tenis balón y en el partido salió perfecto”, concluyó el histórico futbolista mexicano.

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