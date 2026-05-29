La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostendrá a las 11 de la mañana de este viernes, una nueva reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) como parte de la mesa de negociación para atender las demandas del magisterio disidente, que mantiene movilizaciones y bloqueos en la Ciudad de México.

La dirigencia oaxaqueña busca respuestas concretas a su pliego petitorio, entre las que destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa, aumento salarial, mejoras en pensiones y jubilaciones, así como atención a demandas laborales, educativas y de justicia social para el magisterio.

En los últimos días, integrantes de la Sección 22 ha intensificado sus protestas en la capital del país con plantones, marchas y bloqueos en vialidades estratégicas. Las movilizaciones han incluido cierres en Paseo de la Reforma, Circuito Interior, inmediaciones de la Secretaría de Gobernación y accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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El magisterio también ha realizado protestas frente a dependencias federales y casetas de cobro, además de mantener un plantón en el Zócalo capitalino para presionar al gobierno federal en las negociaciones.

La Sección 22 ha advertido que las movilizaciones continuarán mientras no existan respuestas satisfactorias a sus exigencias, por lo que la reunión en Segob será clave para definir el rumbo de la jornada de lucha que mantiene la Coordinadora a nivel nacional.

Integrantes del magisterio disidente ha insistido en que las protestas forman parte de una estrategia para obligar al gobierno federal a instalar soluciones de fondo y no únicamente mesas de diálogo sin acuerdos concretos.

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