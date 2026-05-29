La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una nueva jornada de movilizaciones para este viernes en distintas regiones de Oaxaca, como parte de su plan de acción para presionar en sus demandas al gobierno federal y estatal.

Entre las acciones previstas se encuentra la liberación de casetas para el paso libre de automovilistas y la retención de vehículos de empresas trasnacionales en las plazas de cobro de Huitzo, en la región Mixteca y Cañada, así como en Barranca Larga, en la región Costa.

La dirigencia magisterial también contempló el cierre de instalaciones de Pemex en las regiones del Istmo, Sierra y Tuxtepec, además del bloqueo al aeropuerto en la región de Valles Centrales.

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CNTE Oaxaca. Foto: Edwin Hernández

De acuerdo con la convocatoria difundida por el magisterio disidente, las actividades iniciarán a partir de las 9:00 horas de este viernes en distintos puntos estratégicos del estado.

Las movilizaciones forman parte de la escalada de protestas que mantiene la CNTE en Oaxaca y otras entidades del país para exigir respuesta a su pliego petitorio y mantener presión sobre las autoridades federales.

Magisterio sigue luchando

La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny López, informó que el magisterio oaxaqueño acordó mantener la jornada de lucha bajo la misma modalidad iniciada el pasado 25 de mayo, luego de una consulta realizada con las bases movilizadas.

Durante una asamblea estatal que concluyó alrededor de las 3:10 de la madrugada, la dirigente llamó a dejar de lado las diferencias políticas e ideológicas al interior del movimiento para fortalecer las protestas y evitar que el gobierno federal y estatal “disimulen” o minimicen las exigencias del magisterio democrático.

“Hoy no podemos dejar que el gobierno trate de disimular este movimiento. Es sabio este movimiento con cuatro décadas de lucha”, expresó Yenny López ante representantes sindicales y maestros movilizados.

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La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny López. Foto: Eduardo Dina/EL UNIVERSAL

La lideresa magisterial sostuvo que la continuidad de las movilizaciones fue respaldada por las bases y pidió fortalecer la organización y la seguridad de los participantes, luego de reportes sobre la desaparición momentánea de dos integrantes de la Sección 7 de Chiapas en el centro del país.

López advirtió que existen riesgos en el contexto de la jornada nacional de lucha y llamó a mantenerse alertas.

“No es fácil esta lucha que estamos sosteniendo. Fortalezcamos entonces esta seguridad”, señaló.

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La secretaria general lanzó un mensaje dirigido a los gobiernos estatal y federal al asegurar que la Sección 22 mantiene capacidad de movilización suficiente para sostener las protestas en las calles.

“Que el gobierno estatal y el gobierno federal sepan que hay Sección 22 y que tiene fuerza suficiente en las calles para lograr la solución a nuestras demandas”, remató.

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