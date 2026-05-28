Comerciantes y trabajadores independientes del Centro Histórico de la Ciudad de México denunciaron incertidumbre económica a partir de los bloqueos que se mantienen en la calle Cinco de Mayo desde hace tres días.

A través de un comunicado, pidieron a las autoridades de la capital y del gobierno federal que garanticen la apertura de vialidades, para así preservar las fuentes de empleo de más de 170 mil trabajadores que laboran en alrededor de 30 mil establecimientos mercantiles.

Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, señaló que la situación se ha vuelto insostenible para miles de negocios familiares.

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Comerciantes del Centro Histórico de la CDMX denuncian pérdidas; exigen liberar bloqueos de la CNTE. Foto: Gabriel Pano

“Es imposible mantener abiertas las cortinas cuando las ventas son prácticamente nulas. No hay manera de cubrir rentas, impuestos, salarios o pagos a proveedores en estas condiciones. Muchos empresarios realizaron inversiones para prepararse ante la llegada de turistas y consumidores con motivo del Mundial de Futbol, y hoy enfrentan incertidumbre porque la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) mantiene secuestrada la actividad económica del Centro Histórico”, subrayó.

En tanto, Sergio Subich, empresario del sector joyero, manifestó que cada día sin ventas representa un golpe directo a la sobrevivencia de los negocios. “Tenemos que decirle a la ciudadanía que, a pesar de la CNTE, el Centro Histórico sigue abierto y trabajando”.

En un recorrido realizado ayer por EL UNIVERSAL se constató que varios comercios se mantienen abiertos a pesar de los bloqueos en la calle Cinco de Mayo, desde Eje Central hasta Simón Bolivar. Entre casas de campaña y lonas hay meseros ofreciendo el menú de sus restaurantes donde trabajan o locatarios invitando a pasar a sus negocios a los pocos transeúntes que ingresan a la cuadra.

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