Jesús Sesma se despidió de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, y pidió a sus compañeros aumentar la productividad y no dejar el trabajo para lo último.

El legislador ecologista pidió licencia para ausentarse los días 29, 30 y 31 de mayo, por lo que este jueves fue su ultima sesión al frente del Congreso local durante el actual periodo ordinario.

Durante su mensaje de despedida, agradeció al personal de servicios parlamentarios, resguardo y a las y los coordinadores parlamentarios por acompañarlo desde septiembre pasado, fecha en que fue electo presidente del Poder Legislativo local.

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Asimismo, aseguró que el Congreso capitalino no puede seguir trabajando bajo una lógica en la que los asuntos se concentren y se intenten resolver únicamente al final de cada periodo legislativo, como ha venido ocurriendo.

“Este Congreso tiene la capacidad técnica, humana e institucional para ir atendiendo y procesando los temas desde el momento en que son presentados. Existe una responsabilidad y también una corresponsabilidad de todas y todos quienes integramos este Poder Legislativo y me incluyo para evitar que los rezagos continúen acumulándose”, sostuvo.

Y añadió: “Debemos asumir con seriedad el compromiso de construir un Congreso más eficiente, ordenado y oportuno, que responda en tiempo a las demandas de la ciudadanía y que no permita que las iniciativas, los puntos de acuerdo y las causas sociales permanezcan detenidas por falta de atención o coordinación”.

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Pidió a sus compañeros avanzar y concretar una nueva Ley Orgánica y Reglamento para el Congreso, misma que se ha impulsado desde el inició de la actual Legislatura.

“El 31 de mayo cerramos un periodo legislativo, pero también abrimos una nueva oportunidad para corregir, mejorar y fortalecer nuestro trabajo parlamentario. Quiero compartir además que, por temas personales que debo atender, hoy será mi último día dentro de este periodo ordinario de sesiones. Y precisamente por ello, me parece importante hacer una última reflexión porque más allá de colores, de coyunturas o de diferencias políticas, todas y todos compartimos algo fundamental: el privilegio y la enorme responsabilidad de servir a la Ciudad de México”, añadió.

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