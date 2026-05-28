Pisté, Yucatán.- El Concejo Indígena del Gobierno de Pisté interpuso un amparo en contra de la imposición del Centro de Atención a Visitantes (Catvi) como el único acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Lo anterior debido a que aún no existe un arreglo total con los artesanos y guías de turistas de esa zona y aún no se define la reapertura del sitio arqueológico.

“Derivado al conflicto que nos involucra respecto al mal actuar de las autoridades tanto del Estado como de la Federación, la Comunidad Maya de Piste, a través del Concejo Indígena de Gobierno, presentó un amparo, el mismo que ya se encuentra en los juzgados con número de expediente 1219/2026, donde ya fue turnado a un juez para que analice el caso; en el amparo se solicita la suspensión del acto que el gobierno está imponiendo en la comunidad sin el consentimiento de esta”, señaló el propio Concejo en su página de Facebook.

El Concejo Indígena de Gobierno presentó un amparo, expediente 1219/2026, buscan que un juez analice el caso. | Foto: Especial.

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Como se informó, el conflicto en Chichén Itzá lleva 10 días, luego de que el INAH y el Gobierno del Estado determinaron que el único acceso a la zona arqueológica será por el Catvi, pese a que un grupo de artesanos y comerciantes rechaza esta decisión.

El INAH ofreció la reubicación de artesanos a zonas privilegiadas donde, aseguró, mantendrán sus niveles de venta; sin embargo, en el aire han quedado los ejidatarios de Pisté que tienen el estacionamiento en la antigua entrada a Chichén Itzá y guías de turistas.

La propuesta del Concejo Indígena es que mantengan abiertas las dos entradas. | Foto: Sectur México.

La propuesta del Concejo Indígena es que mantengan abiertas las dos entradas y que los artesanos decidan en qué acceso prefieren laborar.

Sin embargo, el INAH indicó que la única entrada es el Catvi y que la zona arqueológica seguirá cerrada hasta que los inconformes firmen los acuerdos.

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"No habrá lugar para nuevos artesanos", advierte INAH

Joel Omar Vázquez Herrera, director nacional del INAH, señaló que no se permitirá el ingreso de nuevos artesanos a la zona arqueológica de Chichén Itzá, por lo que solo se respetarán los lugares de los que estén en el censo 2025.

Reiteró que no habrá desalojo de artesanas y artesanos que trabajan en Chichén Itzá, como parte de las propuestas para la reapertura del sitio.

“Esta fue la principal petición que hicieron los grupos de artesanos; por ello, no habrá desalojo en la zona arqueológica”, destacó.

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director nacional del INAH, señaló que no se permitirá el ingreso de nuevos artesanos a la zona arqueológica de Chichén Itzá. | Foto: Especial.

Vázquez Herrera indicó que se reacomodará a los artesanos, que se encontraban en el antiguo acceso a la zona arqueológica, entre el nuevo acceso de Chichén Itzá y el cenote sagrado.

“El gran mercado artesanal maya tiene espacio para todos los artesanos, que venden sus productos en el interior del sitio arqueológico”, afirmó.

“Chichén Itzá es patrimonio de todos, por eso el reordenamiento beneficiará a las familias que dependen de la zona arqueológica, así como a la imagen de Yucatán y México ante el mundo”, finalizó.

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JACL/cr