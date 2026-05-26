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Samahil, Yucatán.- Este martes, habitantes de Samahil, en el poniente del estado, bloquearon el paso de automóviles y unidades pesadas, como medida de presión contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la falta de energía eléctrica, que ya supera las 48 horas.
Representantes de la empresa avícola Bachoco, cuyos tráileres se encuentran varados, acudieron al lugar para intentar negociar el paso de al menos ocho unidades, sin embargo, los pobladores mantienen firme su exigencia: que la CFE atienda y resuelva de inmediato el problema del suministro eléctrico.
Las protestas por falta de energía eléctrica que han ocurrido en Mérida, ahora se extienden a municipios del interior del Estado.
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Por su parte, el alcalde Samuel Mayén, señaló que ya sostuvo acercamientos con la paraestatal, pero hasta el momento no existe una respuesta favorable para restablecer la energía en la población.
“Como Ayuntamiento hemos estado atentos desde el primer momento, gestionando y acompañando a las familias afectadas porque entendemos la desesperación y las necesidades que esta situación genera. Seguiremos insistiendo hasta obtener una solución para Samahil”, expresó el edil.
La inconformidad ciudadana contra la CFE continúa creciendo mientras decenas de familias permanecen sin servicio eléctrico desde la mañana del pasado domingo en medio de las altas temperaturas y de las fuertes lluvias.
jecg/cr
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