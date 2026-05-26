La secretaría de Seguridad de Durango confirmó que las 275 personas de 18 familias que habían salido de la comunidad El Durazno y de poblaciones aledañas en el municipio de Tamazula, regresaron a sus casas.

Se informó que tanto el Ejército, la Guardia Nacional como la policía Estatal custodiaron el traslado de las últimas familias que se encontraban en un albergue de la ciudad de Parral, Chihuahua, a donde habían sido desplazadas por la violencia.

Fuerzas armadas mantendrán vigilancia. Foto: Especial.

El secretario de Seguridad Pública en la entidad, Óscar Galván Villarreal, informó que las últimas personas, 50 en total, que faltaban por regresar a sus comunidades se encontraban en Parral, y fueron trasladadas desde el sábado a sus comunidades de origen en la región de El Durazno.

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Precisó que se contrató un camión en el cual fueron trasladadas 44 personas, además, tres adultos y tres menores fueron trasladados a bordo de una camioneta particular.

Las autoridades aseguran que escuelas de educación básica se encuentran laborando de manera normal. Foto: Especial.

El secretario confirmó que, con el retorno de estas familias, el total de las 275 personas que habían abandonado sus viviendas por temor a posibles enfrentamientos entre grupos rivales, ya regresaron a sus lugares de origen.

Galván Villarreal aseguró que tienen la garantía de que se tendrá la presencia de las fuerzas armadas de manera permanente en este lugar.

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Durante el trayecto se fueron dejando a estas personas en sus comunidades de origen como La Cañada, El Tecuán, La Soledad, Tejabanes y El Durazno.

Regresan 275 personas desplazadas por la violencia a comunidades de Durango; fuerzas armadas mantendrán vigilancia. Foto: Especial.

Así mismo, la secretaría estatal reportó que los diferentes planteles educación de maternal, preescolar, primaria y secundaria con un total de 38 maestros y 386 alumnos, se encuentran laborando de manera normal.

Destacó que se han restablecido las actividades de manera normal en aquella región, además de que se tendrá presencia permanente en la zona para seguridad y tranquilidad de las familias.

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