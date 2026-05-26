«Permanecer siendo humanos» —León XIV

En medio del #ruidoblanco que nos ensordece —algoritmos que predicen, redes que sienten, promesas de un 6G que ya no transmite sino que anticipa—, llega Magnifica Humanitas, la primera encíclica del papa León XIV. Publicada hace apenas días, este documento de menos de 100 páginas no es un manifiesto apocalíptico ni un aplauso ingenuo a la inteligencia artificial. Es una guía doctrinal clara, heredera directa de Rerum Novarum de León XIII, que nos obliga a elegir: ¿dejamos que la técnica nos habite antes de que la habitemos, o custodiamos lo que nos hace humanos?

El papa León XIV no demoniza la IA. La describe como “una ayuda valiosa que requiere atención”. El riesgo no está en los chips, sino en el paradigma tecnocrático que los acompaña: concentración de poder en unas cuantas manos, transhumanismo que promete hacernos “más que humanos” y la tentación de reducir a las personas a datos, productividad y métricas.

Aquí viene el golpe de timón que nadie esperaba: León XIV retoma, con precisión quirúrgica, la metáfora agustiniana de las Dos ciudades (título literal de una sección clave). De un lado, la Ciudad del Hombre: amor propio elevado a sistema, Babel digital donde un solo lenguaje algorítmico uniformiza todo, imperios privados deciden y la diversidad se disuelve en datos. Del otro, la Ciudad de Dios: amor a Dios y al prójimo, que se traduce en la reconstrucción colectiva de los muros de Jerusalén en tiempos de Nehemías. No torres solitarias de orgullo, sino manos fraternales —sacerdotes, obreros, mujeres, jóvenes— trabajando juntas. Diversidad convertida en comunión.

Como bien apunta el Dr. Rodolfo Vázquez Cardozo, esta encíclica se inscribe plenamente en el magisterio ordinario de la Iglesia —sólido, heurístico y sapiencial, pero no infalible— y lo hace con un tono mesurado y valiente: alerta sobre los riesgos reales de la era digital sin estigmatizar la técnica ni caer en el alarmismo fácil. Su lectura, comenta Vázquez, revela a un papa atento a los nuevos tiempos, que actualiza la Doctrina Social para confrontar la concentración de poder y la “cultura del poder” sin moralina barata.

El Rvdo. Dr. Ricardo Blanco Beledo, cuyo análisis de la subjetividad a través de la hermenéutica, el psicoanálisis y la tradición judeocristiana ilumina como pocos estos cruces entre técnica y alma, nos daría la clave para leerlo sin literalismos fáciles. La IA no es solo código: es el nuevo mito que revela (y a la vez oculta) nuestros deseos más profundos. ¿Qué pasa cuando la máquina nos interpreta mejor que nosotros mismos? La encíclica responde con crudeza evangélica: “doblamente pobres son las mujeres que sufren exclusión, maltrato y violencia… y que a menudo tienen menos posibilidades de defender sus derechos”. En la economía de la IA, donde el trabajo se transforma y el desempleo tecnológico acecha, su dignidad, su voz y sus oportunidades no pueden quedar como daño colateral.

En México esto deja de ser teología abstracta. Celebramos el nearshoring y soñamos con fabricar semiconductores, pero la brecha digital sigue siendo un abismo que separa a quienes ya viven en eterna conexión de quienes aún pelean por una llamada estable. La red ya no espera al usuario: siente, infiere y actúa antes. La encíclica nos obliga a preguntar, sin anestesia: ¿vamos a dejar que la Ciudad del Hombre se imponga como sistema nervioso global, o reconstruiremos los muros con los principios de siempre —bien común, subsidiariedad, solidaridad, destino universal de los bienes— actualizados para la era digital?

León XIV no cae en moralina ni en derrotismo. Alerta sobre la cultura del poder, las armas inteligentes y la crisis del multilateralismo, pero insiste: la IA puede sanar, conectar y servir. Puede ser herramienta de desarrollo humano integral. El límite no está en la máquina; está en nosotros. El verdadero “más que humano” no viene del chip, sino de la gracia que nos hace obstinadamente humanos.

El cierre es puro fuego mariano: el Magnificat, el canto revolucionario de María, como “el canto de la esperanza” para nuestro tiempo. Los humildes exaltados, los soberbios dispersados, los hambrientos saciados. No es piedad suave. Es esperanza militante.

Hemos confundido, entre tanto ruido blanco, velocidad con grandeza. Magnifica Humanitas nos comparte una brújula: rechazar la torre que nos aplasta y elegir los muros que construimos juntos. En México, como siempre, la decisión es nuestra. ¿Seremos nodos pasivos en la Babel digital o protagonistas de una reconstrucción que ponga a la persona —magnífica, frágil, irrepetible— en el centro?

La piel del algoritmo ya se está cerrando. La pregunta es si todavía nos cabe el alma.

@ricardoblanco

Nota: La opinión de Ricardo Blanco es personal y no refleja la del medio ni la de la empresa para la que trabaja.

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