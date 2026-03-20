Cuando la red nos sienta antes que nosotros: la advertencia de Vint Cerf

The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work... It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.

Imagina un ladrillo. Pesado, caro, con batería que se extinguía en minutos. En los años ochenta, ese teléfono analógico rompió la cadena más antigua de la humanidad: la que ataba la voz al lugar físico. La red dejó de esperar al usuario; empezó a seguirlo. Cuarenta y cinco años después, ese ladrillo ha desaparecido. En su lugar hay algo que ya no solo transmite. Siente. Calcula. Actúa antes de que pidamos.

En el 1G, los dispositivos eran ladrillos, las redes dedicaban un canal entero a una sola voz y la única aplicación era hablar. Libertad física pura. El 2G digitalizó la voz y, casi por accidente, parió el SMS: ese residuo técnico que nadie imaginó se convertiría en la primera killer app de la historia. Los teléfonos se encogieron. El roaming global hizo posible que un Nokia comprado en Nuevo Laredo funcionara en Tokio sin pedir permiso.

El 3G fue el borrador torpe: kilobits por segundo, BlackBerry, correo en movimiento. El 4G lo explotó todo. LTE multiplicó la velocidad cien veces. El teléfono dejó de ser teléfono. Se volvió control remoto de la vida diaria: Uber reorganizó las calles de la CDMX, Instagram convirtió el scroll en moneda, Netflix hizo del aburrimiento un consumo infinito. Llevábamos en el bolsillo una supercomputadora que, casi por accidente, también podía llamar.El 5G ya no fue velocidad. Fue inteligencia al borde. Redes programables, network slicing, aceleradores de IA en el hardware. Fábricas que piensan, realidad aumentada que superpone el mundo. La infraestructura dejó de ser tonta. Empezó a percibir.

Y ahora llega el 6G. Aquí el cambio ya no es técnico. Es ontológico. Los dispositivos se convierten en agentes —digitales y físicos— que infieren intenciones, negocian entre sí, actúan. Las redes se fusionan con la detección (ISAC): ya no solo transmiten datos, sienten el entorno físico en tiempo real. Las aplicaciones dejan de ser apps. Se vuelven coordinaciones autónomas globales: un agente de salud que avisa al de movilidad, un robot que negocia con el semáforo, un sistema nervioso que percibe sin pedir permiso.

Lo abstracto se hace sensible, carne, como en las mejores páginas de Labatut: la red ya no es tubo. Es piel. Una piel inteligente que envuelve el planeta y, poco a poco, también a nosotros.

En México, este nervio digital llega en el momento más incómodo. Celebramos nearshoring, soñamos con fabricar semiconductores y atraer inversión, pero la brecha sigue siendo un abismo. Millones pelean aún por sostener una llamada 4G estable. La confianza en instituciones se desmorona —63 % de los mexicanos ven el sistema como un casino amañado, según reportó Edelman—. Y ahora nos preparan para habitar un sistema que sabrá más de nosotros que nosotros mismos.

Hemos confundido, entre todo el ruido blanco, progreso tecnológico con progreso humano. Cada generación trajo una sorpresa. La del 6G será que la red deje de existir como tal. Y en ese silencio digital, la pregunta que nadie quiere hacerse queda flotando: ¿Seguiremos siendo nosotros quienes habitamos la realidad… o seremos habitados por ella?

La piel ya se está cerrando. El ladrillo de los ochenta parece prehistórico. Pero el verdadero salto no fue de velocidad. Fue de control.

Y México, como siempre, tendrá que decidir si quiere ser nodo consciente o simple impulso en este nuevo sistema nervioso global.

@ricardoblanco

(Nota: la opinión de Ricardo Blanco es personal y no refleja la del medio ni la de la empresa para la que escribe.)