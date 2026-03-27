Terafab: el sol que ya no espera, el cerebro que ya no pide permiso

“Our progress toward a Kardashev Type II civilization… We are very, very, very far from even having a billionth of the Sun’s energy.”

— Elon Musk

Imagina una antigua planta de energía —Seaholm, en Austin— con ladrillos pesados y chimeneas mudas: un templo al carbón que alguna vez devoró la noche para dar luz. Ahí, el sábado pasado por la noche, Elon Musk encendió otro fuego. No con carbón. Con silicio y sol perpetuo. Anunció Terafab: la fábrica de chips más ambiciosa jamás concebida, con dos plantas, una para la Tierra, otra destinada al vacío, bajo un techo que costará entre 20 y 25 mil millones de dólares.

El anuncio no fue solo técnico. Fue, en toda su dimensión, existencial.

Terafab producirá un terawatt de capacidad de cómputo al año: un billón de watts. Para que se entienda en su verdadera magnitud, eso equivale, más o menos, al consumo eléctrico total de todos los hogares y fábricas de Estados Unidos funcionando al mismo tiempo.

Imagina que toda la red eléctrica del país más poderoso del planeta se dedicara exclusivamente a hacer pensar a las máquinas. Una parte de esa potencia —cien a doscientos gigawatts— moverá robotaxis que nunca duermen, vehículos autónomos que anticipan cada curva y millones de robots Optimus que trabajarán en fábricas, hospitales o junto a nosotros en casa. La mayor parte, sin embargo, irá al espacio.

Porque en órbita siempre es mediodía: la radiación solar es cinco veces más intensa que aquí abajo, y el vacío enfría gratis. Los satélites de inteligencia artificial (IA) que Musk proyecta —mini versiones de 100 kilovatios que escalarán a megavatios— no sufrirán noches ni tormentas. Beberán luz directa del sol y expulsarán el calor sobrante hacia el negro absoluto.

Ahí está la diferencia que pocos han nombrado. Los anuncios previos de Musk hablaban de chips para Tesla. Terafab integra el ecosistema completo: SpaceX ya no solo lanza cohetes; ahora lanza y alimenta centros de datos solares en órbita. La integración operativa entre xAI y SpaceX, con xAI ya absorbida, convierte a ambas en una sola apuesta de infraestructura cognitiva. Y el horizonte es aún más radical: catapultas electromagnéticas lunares —los llamados mass drivers— que acelerarán toneladas de hardware hacia capacidades de escala planetaria. No satélites pasivos: una infraestructura que transforma la Luna en fábrica y lanzadera para convertir fotones en pensamiento.

Esto ya no es civilización Tipo I —la que domina los recursos de su propio planeta—. Es el primer paso real hacia el Tipo II en la escala de Kardashev: la civilización que captura la energía completa de su estrella. Un día, esa visión podría materializarse en algo parecido a un enjambre de Dyson: miles de millones de satélites y paneles solares orbitando el Sol, capturando su luz como si fuera un escudo vivo de inteligencia. Nosotros, aún atados al 0.7 en esa escala, quemamos carbón y discutimos brechas. Ellos planean enjambres orbitales que convierten el sol en cerebro.

Pero la ambición técnica no opera en un vacío político, y aquí el texto se vuelve incómodo. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe que cualquier Estado se apropie de la Luna. Sin embargo, no dice nada explícito sobre las empresas privadas. Los Acuerdos Artemis —impulsados por Estados Unidos y firmados por más de 50 países, incluido México— permiten la extracción de recursos lunares sin reclamar territorio, siempre que sea pacífica y sostenible. China y Rusia rechazan esa visión como colonialismo disfrazado y prefieren un régimen multilateral estricto. Mientras tanto, la ley estadounidense de 2015 ya reconoce que sus ciudadanos pueden poseer recursos extraídos del espacio.

En la práctica, el que llega primero con recursos propios —cohetes reutilizables, fábricas orbitales, catapultas electromagnéticas— establece el hecho consumado. La propiedad privada en la Luna no se escribirá en tratados. Se escribirá en silicio y en masa lunar compactada. Como cuando las coronas europeas llegaron a América: no fue el derecho divino lo que les dio el continente, sino los barcos, las armas y la voluntad de navegar antes que los demás. El navegante emprendedor que se atrevió con sus propios recursos terminó definiendo las reglas. El resto llegó tarde a negociarlas.

En el ruido blanco de las visiones galácticas —el hype, las timelines heroicas, las promesas que suenan a ciencia ficción hasta que dejan de serlo— olvidamos la tesis que recorre todo lo que escribo: hemos confundido progreso tecnológico con progreso humano. Las sociedades que dominen esta escala energética entrarán en una abundancia inédita. Pero también en una concentración de poder inédita.

El sol no pide permiso. Terafab tampoco. La pregunta que nadie quiere hacerse queda flotando en el vacío: ¿seguiremos siendo nosotros quienes habitamos la abundancia o seremos habitados por ella?

@ricardoblanco

Nota: la opinión de Ricardo Blanco es personal y no refleja la del medio ni la de la empresa para la que escribe.