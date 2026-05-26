Pachuca.- Habitantes de la región Otomí-Tepehua, concretamente del municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, hicieron un llamado a manifestarse por los constantes cortes de energía eléctrica que se registran en la zona y que, acusaron, ya ocasionaron la muerte de una persona que requería hemodiálisis y no pudo recibir el tratamiento debido a la falta de suministro eléctrico.

De acuerdo con vecinos de esta región de Hidalgo, de manera constante se registran apagones, variaciones de voltaje y deficiencias en el servicio proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que ha generado severas afectaciones.

Acusaron que, derivado de esta problemática, ayer falleció una persona por no poder recibir su tratamiento de hemodiálisis. Ante ello, preparan una reunión en la plaza principal de Tenango de Doria para exigir a la CFE atención inmediata a las fallas en el servicio.

Lee también Vinculan al CJNG con ataques en Tecomán y Armería, Colima; estarían protegiendo a un cabecilla del Cártel: SSP

El dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Erasto Tolentino Castro, señaló que la falta de energía afecta gravemente temas de salud, ya que existen personas que requieren equipos de oxígeno, nebulizadores y otros servicios médicos que dependen de la electricidad.

Un problema constante

Indicó que toda la región sufre constantemente apagones y añadió que las condiciones climáticas han recrudecido la situación. Aunque personal de la CFE ha realizado labores para restablecer el servicio, éste aún no opera en su totalidad.

Asimismo, se informó que las lluvias y tormentas eléctricas registradas en los últimos días han afectado las líneas de conducción y provocado la caída de árboles y postes, ocasionando interrupciones en diversas localidades.

Lee también Incendian casa tras ataque armado en Salamanca, Guanajuato; un hombre muere calcinado

Sin embargo, los habitantes aseguraron estar cansados de esta problemática, pues afirmaron que las fallas en el suministro eléctrico son constantes y no ocurren únicamente durante la temporada de lluvias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr