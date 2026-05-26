Pachuca, Hidalgo.- Hidalgo se reporta listo para la celebración de la fiesta futbolera más importante del mundo.

La delegación sudafricana visitará Pachuca, Real del Monte, Tulancingo y Villa de Tezontepec del 4 al 9 de junio, informó Elizabeth Quintanar Gómez.

La secretaria de Turismo de Hidalgo expresó que la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena), todo se encuentra preparado para recibir a la delegación sudafricana.

Sus integrantes disfrutarán del futbol, así como del arte, gastronomía y convivencia social en distintos municipios de la entidad.

Quintanar Gómez comentó que del 4 al 9 de junio arribará al estado una delegación de Sudáfrica integrada por exjugadores, artistas y representantes culturales y deportivos, quienes participarán en diversas actividades dirigidas a las familias hidalguenses.

Las sedes principales serán Pachuca, Real del Monte, Tulancingo y Villa de Tezontepec, donde se desarrollarán firmas de autógrafos, encuentros culturales, conciertos y activaciones deportivas que buscan acercar el ambiente mundialista a niñas, niños y jóvenes.

Entre las actividades destacan los videomappings temáticos que se proyectarán en espacios emblemáticos.

En Pachuca, el Museo del Futbol albergará el espectáculo “Pachuca, viento y futbol y corazón de plata”, mientras que en Real del Monte se presentará “Donde la niebla aprendió a jugar”, homenaje visual a la historia del futbol en México.

Hidalgo se alista para el Mundial 2026; delegación de Sudáfrica visitará cuatro municipios. Foto: Especial

Además, el próximo 27 de mayo se realizará un torneo de dominadas en Real del Monte, abierto a mujeres y hombres que podrán participar únicamente llevando su balón.

Como parte de la estrategia de inclusión impulsada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, las activaciones mundialistas llegarán a 19 municipios de Hidalgo, fortaleciendo la convivencia comunitaria y el acceso de la población a eventos internacionales.

La celebración también incorporará la riqueza gastronómica del estado mediante encuentros entre cocineras tradicionales hidalguenses y un chef sudafricano, así como la participación de representantes culinarias de Hidalgo en Campo Marte del 11 de junio al 19 de julio.

Y en el marco de esta fiesta deportiva, también fue reconocida Britget Angeline Mejía Cuevas, de 12 años y originaria de Acatlán, quien obtuvo el primer lugar nacional en la categoría “Mi barrio se vuelve cancha”.

LL