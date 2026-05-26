Sin confirmar o descartar su asistencia en el periodo extraordinario del Senado de la República, el legislador morenista Enrique Inzunza Cázarez reapareció vía redes sociales, en donde se limitó a compartir el poema “Termópilas” del griego Constantino Cavafis, pieza literaria que honra a aquellos “justos y rectos en sus actos”.

El morenista, imputado en Estados Unidos por presuntamente pactar con la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, compartió este poema acompañado del texto: “La verdad. La justicia. La soberanía nacional”.

Poema “Termópilas” del autor griego Constantino Cavafis. Foto: X @InzunzaCazarez

Convencido de su supuesta inocencia, Inzunza Cázarez informó el pasado 23 de mayo que atenderá el citatorio que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer ante estos señalamientos que realizó el Departamento de Justicia en su contra desde el 29 de abril pasado.

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“Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, dijo el senador guinda que no se presentó a ninguna sesión de la Comisión Permanente.

Protegido por el fuero que le otorga su escaño, se dijo confiado en las instituciones democráticas de México e hizo, de nueva cuenta, un llamado a defender a la verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional.

Dentro de su grupo parlamentario, diputados y senadores han exhortado al legislador sinaloense a pedir licencia para que las autoridades competentes puedan realizar las indagatorias correspondientes sin que exista el fuero constitucional.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención urgente con fines de extradición del senador Inzunza Cázarez, para quien pide cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Según la acusación formal, el senador morenista pactó con el crimen organizado en Sinaloa para favorecerse políticamente y perpetuarse en el poder.

Desde el pasado 29 de abril se ha ausentado de su escaño en el Congreso de la Unión porque, según dijo a través de sus redes sociales, no le dará la oportunidad a la “derecha” de convertir el recinto legislativo en un “espectáculo indigno”.

A pesar de que no ha tenido ninguna aparición pública desde entonces, Inzunza Cázarez asegura que se encuentra en Badiraguato, en su natal Sinaloa, donde sin cumplir con su labor legislativa se ha dedicado a compartir fotografías de sus lecturas. El 13 de mayo, por ejemplo, presumió su libro “El arte de la prudencia” de Baltasar Gracián.

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