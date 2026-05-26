La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), busca fortalecer su cooperación con universidades chinas para impulsar proyectos académicos de alto impacto y consolidar una relación educativa que favorezca el entendimiento entre México y China, aseguró la secretaria general de la institución, Patricia Dolores Dávila Aranda.

Durante la inauguración de la “Segunda Feria HSK en México: encuentro con universidades y empresas chinas edición 2026”, la funcionaria destacó que estas alianzas permiten a la máxima casa de estudios ampliar su proyección internacional y consolidarse como una universidad con presencia global y capacidad de colaboración con instituciones líderes.

El encuentro reunió en el auditorio José Luis Sánchez Bribiesca de la Torre de Ingeniería a representantes de 12 universidades chinas, quienes presentaron su oferta educativa ante estudiantes, académicos y personal diplomático.

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La feria fue organizada por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción y el Instituto Confucio en la UNAM, en coordinación con el Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de Lenguas y el Centro Internacional de Exámenes de Chino, con el objetivo de acercar al alumnado a oportunidades académicas, culturales y de certificación en idioma chino.

El ministro consejero de la embajada china en México, Li Kehai, explicó que el HSK —Prueba de Competencia en Chino— es un requisito para estudiar, emigrar y trabajar en empresas chinas alrededor del mundo, incluido México.

Añadió que compañías del país asiático ofrecen oportunidades laborales a estudiantes extranjeros que aprenden el idioma, lo que representa “un viaje hacia un mundo más amplio y un futuro mejor”.

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Por su parte, el director de la ENALLT, Arturo Mendoza Ramos, subrayó que el crecimiento de empresas chinas en territorio mexicano ha incrementado la demanda de personas que hablen mandarín.

Recordó además que este año se conmemora el 54 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y China, periodo en el que el intercambio educativo y científico entre ambas naciones se ha fortalecido.

El subdirector del Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de Lenguas de China, Liu Jianqing, destacó que en la primera edición de la feria participaron más de mil 500 personas y se otorgaron 30 becas para estudiar chino durante un año en universidades del país asiático.

En tanto, Liu Jinlan señaló que su universidad ha formado a más de 60 mil estudiantes extranjeros en 72 años y actualmente recibe a más de 2 mil 300 alumnos provenientes de 160 países.

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