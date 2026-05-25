La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que durante la primera jornada de aplicación del examen correspondiente al Concurso de Ingreso a Licenciatura, que se realizó en línea los días sábado 23 y domingo 24 de mayo, participaron 55 mil 840 aspirantes, lo que representa un 88% de participación del total de registrados, porcentaje mayor al registrado en 2025, en el que concurrieron el 84% de los registrados.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que durante esta primera jornada, 498 aspirantes fueron bloqueados o separados del sistema, tras detectarse actividades inadecuadas contrarias al reglamento del Concurso, cantidad que representa menos del 1% del total de personas que aplicaron.

Detalló que éstas medidas forman parte de los protocolos de seguridad académica y tienen como propósito proteger la equidad del proceso y garantizar que todas las personas sean evaluadas bajo las mismas reglas.

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Adicionalmente, precisó que para el correcto desarrollo del proceso, la aplicación del examen cuenta con sistemas especializados para verificar la identidad de las personas aspirantes, monitorear el entorno de evaluación y generar alertas ante posibles incidencias.

Con respecto al uso de inteligencia artificial durante la prueba, enfatizó que ésta no toma decisiones automáticas de cancelación o invalidación del examen, sino que únicamente genera alertas que son revisadas por personal universitario y cualquier determinación se realiza, con base en la evidencia, con criterios institucionales y revisión especializada, conforme a lo establecido en la convocatoria y el instructivo correspondiente.

En ese sentido, puntualizó que en casos de fallas de internet, electricidad u otras incidencias técnicas relevantes, éstas se verifican conforme a los protocolos establecidos.

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Añadió que cuando la interrupción es breve, el sistema permite que la persona aspirante pueda reincorporarse a su examen, conservando las respuestas previamente guardadas, pero cuando la falla impide continuar adecuadamente con la evaluación y es validada, se aplican los mecanismos correspondientes para revisar los casos particulares y brindar la atención correspondiente.

Por ello, la Universidad Nacional hizo un llamado a las y los aspirantes programados para los próximos días a conducirse con ética, atender las instrucciones oficiales y evitar cualquier conducta indebida que pueda comprometer su participación.

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