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Toluca, Estado de México. - El gobierno estatal mexiquense impulsa la campaña “Di No al Coyotaje” para prevenir fraudes y evitar cobros indebidos, durante la realización de trámites y servicios.
La ciudadanía puede denunciar irregularidades o posibles actos de corrupción a través del número 800 702 87 70.
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Con esta campaña se fortalece la transparencia, prevenir actos de corrupción y garantizar trámites seguros y gratuitos.
Se informa en un comunicado que el Gobierno del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía canales oficiales de denuncia para reportar malas prácticas, cobros indebidos o intentos de “coyotaje” en los Centros de Servicios Administrativos (CSA) de la entidad.
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