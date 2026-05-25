Metrópoli | 25-05-26 | 18:55 | Actualizada | 25-05-26 | 18:55 |

Toluca, Estado de México. - El gobierno estatal mexiquense impulsa la campaña para prevenir fraudes y evitar cobros indebidos, durante la realización de trámites y servicios.

La ciudadanía puede denunciar irregularidades o posibles actos de corrupción a través del número 800 702 87 70.

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Con esta campaña se fortalece la transparencia, prevenir y garantizar trámites seguros y gratuitos.

Se informa en un comunicado que el Gobierno del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía canales oficiales de denuncia para reportar malas prácticas, cobros indebidos o intentos de “coyotaje” en los Centros de Servicios Administrativos () de la entidad.

dmrr

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