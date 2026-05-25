Metrópoli | 25-05-26 | 16:17 | Actualizada | 25-05-26 | 16:17 |

Naucalpan, Méx.- Revisión de mochilas y mayor presencia de vigilancia en los accesos formaron parte de las medidas implementadas por autoridades del , tras la difusión en redes sociales de una presunta amenaza de atentado.

Durante la jornada, personal de seguridad de la UNAM, docentes del plantel y personal jurídico participaron en labores de supervisión en entradas peatonales y del estacionamiento, además de recorridos al interior de las instalaciones.

En algunos casos, se realizaron revisiones aleatorias a estudiantes y se emitieron indicaciones para permanecer dentro de los salones, reportaron los alumnos a .

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“Hubo mucha seguridad en la entrada y estuvieron personas de jurídico vigilando los salones y en algunos casos revisando las mochilas”, señalaron estudiantes.

Sobre las revisiones, un estudiante explicó: “Nos dijeron que era al azar, que no nos obligaban. A mí me la revisaron porque iba pasando”.

Aunque algunos alumnos consideraron que la alerta surgió de un rumor en redes sociales, otros destacaron la ante situaciones de riesgo dentro del plantel y la intervención de personal de seguridad en distintos puntos de las instalaciones educativas.

dmrr/rmlgv

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