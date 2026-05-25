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Naucalpan, Méx.- Revisión de mochilas y mayor presencia de vigilancia en los accesos formaron parte de las medidas implementadas por autoridades del CCH Naucalpan, tras la difusión en redes sociales de una presunta amenaza de atentado.
Durante la jornada, personal de seguridad de la UNAM, docentes del plantel y personal jurídico participaron en labores de supervisión en entradas peatonales y del estacionamiento, además de recorridos al interior de las instalaciones.
En algunos casos, se realizaron revisiones aleatorias a estudiantes y se emitieron indicaciones para permanecer dentro de los salones, reportaron los alumnos a EL UNIVERSAL.
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“Hubo mucha seguridad en la entrada y estuvieron personas de jurídico vigilando los salones y en algunos casos revisando las mochilas”, señalaron estudiantes.
Sobre las revisiones, un estudiante explicó: “Nos dijeron que era al azar, que no nos obligaban. A mí me la revisaron porque iba pasando”.
Aunque algunos alumnos consideraron que la alerta surgió de un rumor en redes sociales, otros destacaron la presencia de autoridades ante situaciones de riesgo dentro del plantel y la intervención de personal de seguridad en distintos puntos de las instalaciones educativas.
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dmrr/rmlgv
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