Culiacán, Sinaloa - Se solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que haga público la ubicación de los centros de atención que abrirá para atender a los usuarios domésticos que se quejan de los excesivos cobros que se aplican a sus consumos y se analicen sus peticiones que se amplié el periodo del subsidio.

La gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla Valverde dijo que gestiona ante los funcionarios de dicha dependencia para que sea en el transcurso de esta semana, cuando se tenga definidos, los sitios, donde se va a recibir las quejas y se les va a dar una respuesta a las personas inconformes con los cobros.

Señaló que en este inicio se semana volvió a tener contacto con los funcionarios de la CFE, ya que es competencia de ellos exclusivamente dan explicaciones o rectificaciones en los cobros que se realizar a los ciudadanos por el consumo doméstico de la energía eléctrica

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Dio a conocer que va a estar atenta a la evolución de cada uno de los reclamos de los ciudadanos, los cuales han salido a externar su inconformidad por considerar que son injustas las tarifas, por lo que el personal de la Comisión Federal de Electricidad va a analizar en forma individualizada cada caso.

La mañana del domingo pasado, un grupo de usuarios que instalaron una mesa de quejas, documentadas con identificaciones y copias de sus recibos de luz, a los pies de la escalinata del templo de la Lomita, realizaron una marcha hasta el ayuntamiento.

Elvira Guevara, académica universitaria, organizadora del grupo, denominado, “México es del pueblo y para el pueblo” denunció que la CFE, sin ninguna notificación a los usuarios, inició la aplicación de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), con lo que disparo los cobros de los consumos en los hogares.

Comentó que se asesoran vía judicial para determinar que procede realizar ante los tribunales, en caso de que la paraestatal no rectifique los cobros y restituya a los usuarios, el dinero que han tenido que pagar para evitar cortes en el suministro.

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