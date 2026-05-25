Maluma haría de México su residencia temporal

“No es por intrigar” pero cuentan que Maluma, prepara una residencia temporal, en la CDMX para convertir nuestra capital mexicana, en su cuartel general, durante la gira que arrancará, en el primer trimestre del 2027. En días pasados presentó su nuevo trabajo discográfico “Loco X Volver”. Su tour musical llevará el mismo título que el disco. Arrancará en Colombia, para continuar por Argentina, Brasil, siguiéndose por Estados Unidos, México y Europa. Fueron tres años, de espera, mientras el cantante de Medellín, hizo una pausa tras el lanzamiento del disco su álbum “Don Juan” (2024). El “pretty boy” estuvo documentando, privados y delicados momentos que flaquezas emocionales. Habló públicamente en los últimos meses, sobre los problemas de ansiedad, ataques de pánico y episodios depresivos, que enfrentó tras años de trabajo ininterrumpido en la industria musical. En diversas entrevistas y en su podcast "Las cosas como son", el intérprete confesó, que a finales de 2024, comenzó a sufrir ataques de pánico y fuertes crisis emocionales, situación que lo llevó a buscar terapia y replantear su estilo de vida. Maluma explicó que durante más de 14 años estuvo de gira constantemente y que la presión profesional terminó afectando su salud mental. También reconoció, que durante algún tiempo intentó lidiar con la ansiedad de manera equivocada, recurriendo al alcohol o aislándose emocionalmente. El artista aseguró, que el nacimiento de su hija París, marcó un punto de inflexión en su vida personal y emocional, ayudándolo a quitarse la “máscara” del personaje público y enfocarse más en su bienestar y su familia. Tras su período de introspección, el gran “Juancho”, como lo llaman sus cuates, se alistó para sorprender a sus fans con su nuevo trabajo musical, que está inspirado en sus raíces, su infancia en Medellín y una etapa de transformación emocional. El álbum “Loco X volver” incluye 14 canciones y colaboraciones con artistas como Kany García, Arcángel y Ryan Castro… Juan Luis Londoño Arias, verdadero nombre de Maluma, nació el 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia. Desde niño mostró interés tanto por la música como por el futbol, llegando incluso a jugar en categorías inferiores de clubes colombianos como Atlético Nacional y Equidad Club Deportivo. Su nombre artístico “Maluma” surgió de la combinación de las primeras sílabas de los nombres de su madre Marlli, su padre Luis y su hermana Manuela. Su carrera musical comenzó formalmente en 2010, cuando decidió enfocarse de lleno en la música urbana. Poco después lanzó temas como “Farandulera”, “Obsesión” y “La temperatura”, canciones que le permitieron ganar notoriedad en Colombia y posteriormente en América Latina. El verdadero salto internacional de Maluma ocurrió en 2015 con el álbum “Pretty Boy, Dirty Boy”, considerado uno de los discos clave del reguetón comercial moderno. El proyecto incluyó éxitos como “Borró cassette”, “El perdedor” y “Sin contrato”, logrando posicionarse en el primer lugar de la lista Latin Albums de Billboard. A partir de ese momento, el colombiano se convirtió en una figura recurrente de la música latina global, realizando giras internacionales y colaborando con artistas como Shakira, Madonna, Jennifer Lopez, Ricky Martin y The Weeknd. Canciones como “Felices los 4”, “Hawái”, “Corazón”, “Sobrio” y “ADMV” terminaron por consolidarlo, como uno de los máximos representantes del pop urbano latino. Con millones de discos vendidos, giras internacionales multimillonarias y una fuerte presencia en plataformas digitales, Maluma se mantiene como uno de los artistas latinos más influyentes de su generación. Su imagen de “Pretty Boy”, combinada con el reguetón romántico y comercial, ayudó a expandir el alcance global de la música urbana hecha en Colombia.

Para cerrar con broche de oro, vengan desde aquí algunas notas cortas. Nodal no para de complicarse la vida, no conforme con los conflictos legales que no ha logrado resolver, entre las compañías disqueras, en las que está deliberando su futuro. Por otro lado, sus insuperables dramas de paternidad, ex-parejas y distanciamientos parentales, lo colocan en una zona inconfortable de señalamientos públicos y mediáticos, en medio de los cuales, poco importa si lanza nueva música o no. Mientras su imagen pública esté dañada, ningún éxito será impactante… Poco a poco ha quedado claro, que el verdadero interés de Imelda Tuñón, no es la educación y bienestar de su hijo (José Julían), sino la revancha que ella cree obligatorio vengar, contra los que considera sus agresores. Maribel Guardia y Marco Chacón, no buscaban atacarla, solo se preocuparon por salvaguardar la seguridad de su nieto. Imelda no se muestra equilibrada, basta observar con detenimiento su discurso público. Evidentemente los motivos financieros, se mostrarían disfrazados de un grito de justicia, que no le permiten a Tuñón, opciones válidas de credibilidad…

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Nombre del comediante y conductor, quien comenzó a ensayar una puesta teatral, hace tres semanas, para estrenar el próximo 4 de junio?

RESPUESTA DE LA SEMANA PASADA: Carlos Bonavides.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Nombre de la actriz quien esta nuevamente enamorada, de un talentoso director de cine?

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