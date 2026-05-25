Morelia, Michoacán.- Habitantes de la comunidad indígena de Sevina, municipio de Nahuatzen, Michoacán, se enfrentaron con elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, luego de que los pobladores irrumpieran con violencia a las instalaciones de Casa Michoacán.

Para exigir mayor seguridad para su localidad, los manifestantes forzaron las puertas del acceso principal de ese complejo del Poder Ejecutivo e irrumpieron con violencia.

El grupo policial de Reacción Inmediata intentó contener la turba, lo que ocasionó que los pobladores se les lanzaran con piedras, palos, tubos y otros objetos que traían.

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Los policías estatales respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos; sin embargo los comuneros se negaron a frenar su manifestación frontal y permanecieron en el inmueble ubicado sobre el Libramiento de la capital michoacana.

Los manifestantes recordaron que el pasado 17 de mayo, un grupo armado irrumpió en su comunidad y atacó a tiros a integrantes de la Ronda Comunitaria (Kuárichas).

Esa ofensiva criminal adjudicada al Cártel Jalisco Nueva Generación dejó dos elementos de seguridad muertos a balazos.

Desde entonces, la localidad ha sido blindada por los habitantes, quienes exigen un dispositivo de seguridad permanente de fuerzas estatales y federales.

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Pobladores se enfrentan con antimotines en Casa Michoacán. Foto: Charbell Lucio

OPERATIVOS PERMANENTES EN SEVINA: SEGOB

El secretario de Gobierno en la entidad, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que se mantienen de manera permanente las acciones de seguridad en la comunidad de Sevina, además de que este mismo lunes se instalará una mesa de diálogo con habitantes de la localidad para atender sus planteamientos y dar seguimiento a los hechos recientes registrados en la región.

El encargado de la política interna detalló que, luego de la manifestación realizada la mañana de este lunes por pobladores de Sevina, se acordó mantener abierta la ruta del diálogo y la coordinación institucional, con el objetivo de garantizar la atención a las demandas de la comunidad y preservar la estabilidad en la zona.

Asimismo, señaló que el gobierno del estado coadyuvará para que este martes la Fiscalía General del Estado (FGE) reciba a habitantes de la localidad, a fin de informarles sobre los avances que se tienen en las investigaciones relacionadas con la agresión ocurrida en días pasados.

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Zepeda Villaseñor destacó que las corporaciones de seguridad mantienen operativos permanentes en toda la región, donde en las últimas acciones se logró el desmantelamiento de dos narcocampamentos, además del abatimiento de presuntos integrantes de grupos delincuenciales.

“El compromiso es mantener la presencia institucional y garantizar condiciones de seguridad para las y los habitantes de Sevina y de toda la región”, expresó.

Finalmente, puntualizó que en la zona existe presencia permanente de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil, quienes continúan desplegados en tareas de vigilancia y patrullaje para reforzar la seguridad y atender cualquier eventualidad de manera oportuna.

LL