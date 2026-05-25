En dos años, la empresa de seguridad Serprosep y sus filiales han construido un monopolio en el sector con ganancias de casi 8 mil millones de pesos al ser beneficiadas por secretarías e instituciones de gobierno con licitaciones a modo y sin fundamento legal, de acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL.

Serprosep, que ha conseguido contratos con al menos nueve entes públicos desde 2024, está ligada a Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett, así como con Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, vinculado al huachicol fiscal y tráfico de armas.

Empresarios del ramo que solicitaron el anonimato al ser entrevistados denunciaron que en las licitaciones ganadas por Serprosep se exigieron certificaciones y cumplimientos de estándares internacionales que no tienen fundamento legal debido a que en México no existe quién pueda hacer este tipo de certificaciones; por ello, denuncian que alrededor de 15 empresas que han competido por contratos en materia de seguridad han quedado descartadas.

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Las oficinas de Serprosep, S.A. de C.V., están ubicadas en Séneca 350. Foto: Especial

Edificio polémico

Un dato revelador es que la empresa Serprosep S.A. de C.V., tiene su domicilio en la calle de Séneca 350, en Polanco, de acuerdo con su página oficial y por los registros ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que un domicilio ubicado en Séneca 350, Polanco, propiedad del hijastro de Manuel Bartlett, es usado por empresas y operadores clave de la red criminal atribuida a Raúl Rocha Cantú, vinculado con el huachicol fiscal y el tráfico de armas.

Dicho inmueble pertenece a Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Abdalá, empresaria y pareja conocida públicamente de Manuel Bartlett.

“Dicho domicilio tiene vinculación con personas físicas y morales ligadas a Raúl Rocha —empresario ligado a Miss Universo—, donde se presume como beneficiarias a empresas ganadoras de contratos de seguridad encabezadas por Sandalio Sainz de la Maza, representante de Serprosep, así como Jorge Alberts (socio de Raúl Rocha Cantú) y Juan José Reyes Mote”, expusieron empresarios del ramo que solicitaron el anonimato por temor a represalias.

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Las compañías ganadoras de contratos de seguridad están encabezadas por Sandalio Sainz, representante de Serprosep, y Jorge Alberts, socio de Raúl Rocha Cantú.

Denuncias sin respuesta

Los empresarios expusieron a este diario que ya se ha presentado una decena de denuncias ante la Comisión Nacional Antimonopolio, la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como en los órganos internos de control de las dependencias, sin ninguna respuesta.

Las licitaciones en favor de Serprosep han sido obtenidas del ISSSTE, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes; el IMSS-Bienestar y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad.

Junto con Serprosep han sido beneficiadas en esos contratos empresas filiales o aliadas de la misma, como Armour King S.A. de C.V., Grupo Protector 53; Serprocorp y Servicios Industriales e Institucionales.

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Se trata, aseguran los empresarios, de licitaciones a modo, cuyo monto global de los contratos adjudicados es de 7 mil 940 millones 323 mil 492.93 pesos. Tres contratos son de 2025 y el resto, de 2026.

De acuerdo con las denuncias desde el punto de vista normativo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de Seguridad Privada, las recomendaciones para la Contratación de los Servicios de Seguridad y Vigilancia emitidas el 11 de julio de 2024 por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no reconocen a los “estándares de competencia” como requisito legal para acreditar la capacitación de trabajadores.

Sin embargo, las nueve dependencias señaladas están solicitando ese tipo de estándares y el cumplimiento de normas oficiales que sólo realiza una certificadora —International Qualiti Solution Register— en todo el país.

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Dicha empresa emite el certificado ISO 55001:2014 en Gestión de Activos y Sistemas de Gestión, así como la ISO/IEC 17024:2012 para la Certificación de Personas.

“Es un monopolio que sólo una empresa en el país realice este tipo de certificaciones, que paradójicamente sólo se están otorgando a Serprosep y las empresas aliadas o filiales de la misma, además de que estas certificaciones no están contempladas en la ley”, exponen.

Las denuncias presentadas son por la posible comisión de faltas administrativas graves derivadas de la imposición de requisitos técnicos carentes de fundamento legal.

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Además, corrupción, colusión y uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, cohecho y peculado.

La denuncia presentada ante la Comisión Nacional Antimonopolio, que no ha tenido respuesta, es por la posible práctica monopólica y la falta de condiciones equitativas para los participantes en licitaciones del sector de seguridad, ya que International Qualiti Solution Register es la única certificadora en el país.

Hay licitaciones a modo, denuncian

La licitación LA-56-AYO-056AY-O955-N-45-2026 Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) es por un monto de adjudicación de 4 mil 920 millones 85 mil 440 pesos en favor de Serprosep, Serporcorp, Armour King, Sepiver y Servicios Industriales e Institucionales.

También destaca la licitación LA-51-GYN-051GYN005-N-2-2025 del ISSSTE por un monto de adjudicación de mil 424 millones 660 mil 490 pesos. Las ganadoras nuevamente fueron Serprosep y Armour King, bajo el argumento de que fueron las únicas que cumplieron las certificaciones.

En la licitación LA-09-712-009000987-N-5-2026, otorgada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por un monto de adjudicación de 135 millones 38 mil 750 pesos, las beneficiarias fueron Serprosep y Serprocorp.

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El contrato de la Secretaría de Salud, con la licitación LA-12-512-012000991-N-7-2025, fue a favor de Serprosep, por un monto de 127 millones 258 mil 196 pesos para la vigilancia intramuros de unidades administrativas durante un periodo de nueve meses.

En el caso del Instituto Nacional de Migración, también señalado de beneficiar a la empresa Armour King, la licitación es LA-04-K00-004K00001-N-2-2026 y el monto de adjudicación es de 427 millones 977 mil 228.36 pesos.

Durante la gestión de Francisco Garduño, entre 2021 y 2023, el INM fue señalado de otorgar contratos por más de 500 millones de pesos a dos empresas de seguridad privada para custodiar 25 estaciones migratorias del país, sin licitaciones de por medio.

Las compañías contratadas fueron Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V., y Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. Esta última era la encargada de custodiar la estación migratoria de Juárez, donde el 27 de marzo de 2023 se registró el incendió que le costó la vida a 40 personas migrantes.

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