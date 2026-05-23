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Cuautitlán Izcalli, Méx. - Dos empresas buscan el contrato para la elaboración, adecuación y revisión de proyectos para la modernización integral de la autopista México-Querétaro, licitación que fue solicitada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
De acuerdo con el procedimiento, las empresas interesadas son el Grupo Empresarial de Puentes y Estructuras S.A. de C.V. y Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil S.A. de C.V., las mismas que ya realizaron la visita a las instalaciones el pasado 18 de mayo en la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 32+800, e hicieron la presentación de propuestas, las cuales serán abiertas el próximo 27 de mayo.
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El pasado 4 de marzo de este año, el titular de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, dio a conocer en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que existe un proyecto para ampliar de 10 a 12 carriles la autopista México-Querétaro, en el tramo que va de Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli, hacia la caseta de cobro ubicada en el municipio de Tepotzotlán.
El fallo de la licitación está programado para el 16 de junio, mientras que el inicio del contrato será el 29 del mismo mes, para que posteriormente la empresa elegida inicie el 1 de julio con el proyecto.
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JACL/cr
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