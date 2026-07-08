Después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó si el exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mintió aceca del caso de Ismael "El Mayo" Zambada, dicho funcionario estadounidense respondió a la mandataria federal.

A través de sus redes sociales, Salazar mencionó que en su momento, junto al fiscal Merrick Garlan, comunicó de las detenciones de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"La presidenta Claudia Sheinbaum ha preguntado: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responder con claridad: El fiscal general Merrick Garland y yo comunicamos al gobierno mexicano, tanto en nuestras declaraciones públicas como el 25 y 26 de julio de 2024, las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán.

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"Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad", escribió.

El exembajador aprovechó con el fin de promocionar su próximo libro "Borderlands: My Fight for an Inclusive America", en el cual aborda dicho tema en el capítulo “La puerta se cierra”.

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"Borderlands trata sobre la urgencia de crear una Nueva Alianza Norteamericana que aborde los desafíos económicos, de seguridad y climáticos de Norteamérica. Es un mensaje que espero sea adoptado por los pueblos de Estados Unidos, México y Canadá", aclaró.

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“¿Mintió el embajador Ken Salazar?”

Al presentar información el pasado 7 de julio sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, Sheinbaum cuestionó si Salazar mintió acerca de estos hechos.

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En su conferencia de prensa mañanera, recordó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió información a la embajada de Estados Unidos sobre el caso de “El Mayo”, y la respuesta del entonces servidor norteamericano “fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de Estados Unidos”.

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“(...) En aquel entonces, el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita a la embajada de Estados Unidos información de cómo es que salieron de México, si hubo alguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos (...).

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“Esta solicitud de información se hizo en varias ocasiones; la respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos; sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo.

“Entonces, a partir de ahí la primera pregunta es: ¿Quién miente? ¿quién mintió? ¿mintió el embajador Ken Salazar?”, cuestionó la presidenta de México.

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Recalcó que de haber participado una agencia estadounidense en el operativo, estaría violando tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“De nuevo: ¿quien mintió o quién miente? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? Porque también lo escribe en su libro”, recalcó.

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dft