El exembajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, incurrió en posibles irregularidades en el caso del secuestro y traslado a territorio estadounidense del capo Ismael "El Mayo" Zambada García, afirmó la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.

En conferencia de prensa, la fiscal recordó que el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador norteamericano sostuvo que el gobierno de su país no participó en esta operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México, sino que fue una operación entre el Cártel de Sinaloa.

Pero, dijo, de confirmarse que se trató de una operación organizada y ejecutada por la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), se estaría ante graves violaciones al derecho mexicano e internacional.

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"Un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales.

No obstante, Raúl Armando Jiménez, fiscal de Control Competencial, descartó acciones penales contra Ken Salazar, pese a que el demócrata mintió al decir que las agencias de seguridad de su país no participaron en el secuestro y traslado del fundador del Cártel de Sinaloa.

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Fiscal General de la República, Ernestina Godoy (08/07/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Afirmó que el demócrata violó el principio de buena fe, una regla de observancia obligatoria en el contexto de las relaciones diplomáticas y consulares internacionales.

Este principio fue claramente violentado por el embajador, en su momento, Ken Salazar porque de acuerdo a la información que se está acopiando en la carpeta de investigación, su afirmación en el sentido de que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses en el operativo (de 'El Mayo') resulta falsa de toda falsedad", dijo.

Y agregó: "De tal manera que estamos en presencia de un caso de violación grave a los deberes de un diplomático en nuestro país".

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Las consecuencias contra el exdiplomático "se proyectan en el plano del derecho aplicable a la función diplomática violentada por el embajador Ken Salazar".

Esto, porque el fiscal señaló que el embajador "debió ceñirse en el desempeño de su papel como diplomático, representante de los Estados Unidos" y violentó el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, el artículo 26 de la Convención de Viena y las prohibiciones de la Convención de de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas.

FBI no ha compartido información suficiente

Frente a este escenario, la fiscalía General de la República realiza ya nuevos actos de investigación, ya que el gobierno de los Estados Unidos no le ha compartido información suficiente.

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Por principio de cuentas, hemos solicitado mediante el mecanismo de asistencia jurídica internacional, en términos de lo previsto en el tratado bilateral en la materia, una serie de requerimientos de información para que el gobierno proporcione la información relacionada con los acontecimientos referidos", comentó la fiscal Ernestina Godoy Ramos.

Refirió que desde que ocurrieron los hechos el 25 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República ha iniciado siete carpetas de investigación relacionadas y derivadas con este caso.

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Godoy Ramos, aseguró que el secuestro de Ismael Zambada García, fue derivado del cambio de medida cautelar de prisión a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” y señaló que, en caso de que autoridades estadounidenses hayan participado en la operación se estaría en tres situaciones graves:

Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional

Un pacto al margen de la ley

Una mentira de un diplomático estadounidense

De acuerdo con la investigación de la FGR, esta situación dejaría ver que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no dio información verídica al momento en que informó sobre el acontecimiento, pues declaró que no hubo participación de Estados Unidos, sino una operación entre cárteles que llevó al secuestro y entrega del capo mexicano y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo".

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*em/apr/ bmc